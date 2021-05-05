«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога за превышение скорости

Москва, 5 мая. Партия «Единая Россия» выступила против введения штрафа за превышение скорости на десять километров в час. Об этом заявил секретарь генсовета политической силы Андрей Турчак.

Как стало известно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил министерству иностранных дел и Минтрансу подготовить позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога с 20 до десяти километров в час.

По словам Турчака, подобные изменения не должны приниматься без общественных и экспертных обсуждений. Политик добавил, что не следует рассматривать систему штрафов как источник финансовых средств в бюджет. Мера предназначена для обеспечения общественной безопасности.

Ранее Андрей Турчак заявил о важности обеспечить равномерную цифровизацию регионов России.