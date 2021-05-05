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Яна Рудковская рассказала, за кого болела на шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала, за кого болела на шоу «Маска»
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 5 мая. Известный продюсер Яна Рудковская назвала своего фаворита среди участников второго сезона популярного шоу «Маска», в котором артисты выступали в костюмах персонажей.

На своей странице в Instagram Рудковская опубликовала снимок с певцом Jony, скрывавшимся под маской Крокодила. Именно он стал победителем второго сезона. Продюсер сообщила, что как раз болела за Крокодила.

«Счастлива, что он победил — Крокодил! И им оказался этот молодой и очень классный артист!» — порадовалась знаменитость.

Лидера второго сезона «Маски» Рудковская назвала невероятным. После такого восторженного отзыва один из подписчиков предположил, что подопечный продюсера Дима Билан все же лучше Jony. В ответ бизнесвумен призвала не сравнивать певцов. По словам Рудковской, если бы Билан участвовал в подобном конкурсе, то наверняка стал бы лучшим из лучших.

«А сегодня в этом конкурсе лучший Jony. И все, кто знает меня, знают, что я болела за него! Он больше всех меня удивил!!!» — подытожила продюсер.

Своих фаворитов на шоу «Маска» ранее назвал продюсер Иосиф Пригожин. Он принимал участие во втором сезоне и выступал в костюме Ананаса, но довольно рано выбыл из проекта.

рудковская шоу маска jony
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