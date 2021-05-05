Сахалинские власти расширят географию поставок свежевыловленной рыбы

Южно-Сахалинск, 5 мая. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил доставлять и реализовывать по доступным ценам свежие уловы в села региона.

Руководство Сахалинской области опросило местных жителей на предмет доступности рыбной продукции. Многие отметили, что имеют место перебои. В большей части районных центров налажены еженедельные поставки минтая, камбалы, трески и других видов рыбы.

Теперь следует наладить реализацию рыбы в селах. Местным жителям не всегда удобно добираться в районный центр, отмечает интернет-издание «Континент». Местные предприятия осуществляют прямые поставки с места вылова в 16 муниципальных образований Сахалинской области. Приобрести рыбную продукцию можно на ярмарочных площадках и в социальных магазинах.

Камчатские производители с начала года экспортировали за рубеж 33 299 тонн рыбной продукции. Речь идет не только о рыбе, но и об икре, а также о кормовой муке и живом крабе. Большая часть поставок приходится на Китай, Вьетнам, Соединенные Штаты и другие страны.