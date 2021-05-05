Немецкий депутат Гердт раскритиковал позицию США по гуманитарной проблеме в Крыму

Санкт-Петербург, 5 мая. Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать устранению гуманитарной проблемы в Крыму, заявил депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели конференцию на тему «Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский». В рамках мероприятия эксперты затронули крымский вопрос, в частности публикации в некоторых СМИ о том, что насосы компании Siemens якобы помогают жителям полуострова решить вопрос с водоснабжением.

Вальдемар Гердт считает, что западные страны не имеют права критиковать Siemens, если компания все же решила помочь людям в устранении гуманитарной проблемы, которая образовалась из-за перекрытия Украиной канала с пресной водой.

«Используются средневековые методы. Куда делись наши постулаты о правах человека? Все отложили в сторону, засуху нужно устроить в Крыму, и что? Siemens переживет это, сильная стабильная организация, но имидж пострадает», — сказал немецкий политик.

Депутат выразил надежду, что Правительство Германии не позволит Соединенным Штатам атаковать компанию Siemens санкциями.

Как стало известно ранее, украинец позвонил в прямой эфир ТВ с жалобами на хорошую жизнь крымчан.