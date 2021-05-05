Два города РФ вошли в число мировых лидеров по росту цен на элитное жилье

Москва, 5 мая. Санкт-Петербург и Москва заняли шестую и восьмую строчки рейтинга Knight Frank.

В списке международной консалтинговой компании Knight Frank, которая изучила города по всему миру с точки зрения темпов подорожания элитной недвижимости, Санкт-Петербург занял шестое место (рост за год — 13,4%), а Москва разместилась на восьмом (+12,4%). Лидерами стали китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%), где резкому росту цен способствовали ограниченное предложение и низкие ипотечные ставки, пишет ТАСС.

В пятерке лидеров по росту цен на элитное жилье оказались Ванкувер (+15,2%) и Сеул (+14,8%). На седьмом месте — Лос-Анджелес (+12,6%), на девятом — Тайбэй (+12,2%), замыкает десятку Майами (+10,2%).

О том, в какую недвижимость вкладывать деньги в России, рассказал ранее доктор экономических наук Яков Миркин. По словам специалиста, лучше всего покупать недвижимость на вторичном рынке в крупных городах.