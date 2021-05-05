Зоопарк и музей в Калининграде благоустроят благодаря международным грантам

Калининград, 5 мая. Международные гранты позволили правительству Калининграда начать работы по благоустройству зоопарка, музея «Фридландские ворота» и микрорайона Чкаловск.

Специалисты уже начали реконструкцию нескольких объектов в городском зоопарке. Фонтан и новое ограждение появились на территории учреждения еще в 2020 году. Также специалисты активно благоустраивают музей «Фридландские ворота». Работы на этих объектах планируется завершить уже осенью 2021 года.

Программы приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой успешно реализуются в Калининграде, сообщила министр — руководитель агентства по международным и межрегиональным связям региона Алла Иванова по итогам выездного совещания в городе. Администрация городского зоопарка и музея «Фридландские ворота» намерена продолжить приграничное сотрудничество, сообщает «Социальный Калининград».

Музей моды ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева может появиться в Калининградской области. Руководитель администрации курортного города Зеленоградск обратился к телезвезде с таким предложением.