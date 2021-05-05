Уилл Смит показал приличный живот и объявил о создании шоу про похудение

Лос-Анджелес, 5 мая. Голливудская звезда Уилл Смит без стеснений показал фигуру, которая изменилась за время локдауна. Однако наевший животик актер не унывает и собирается худеть на глазах у фанатов.

На своей странице в Instagram Уилл Смит опубликовал ролик, на котором позирует в одних трусах под под песню Pussycat Dolls Don’t Cha. Он признался, что набрал лишние килограммы во время карантина. По словам 52-летнего актера, он доволен своим телом даже с животом, однако понимает, что ему необходимо похудеть ради здоровья.

«Больше никаких полуночных кексов… вот и все! Я обрету лучшую форму в своей жизни!» — с уверенностью заявил Смит.

Звезда фильма «Я–легенда» сообщил, что вместе с YouTube работает над созданием сериала о собственном похудении. Он предложил своим фанатам совершить вместе с ним в путешествие в области здоровья и фитнеса. Премьера проекта состоится в следующем году. Сериал под названием «Лучшая форма в моей жизни» будет состоять из шести серий.

«Смит бросает вызов самому себе, чтобы улучшить все аспекты своей физической формы, от ловкости до силы, восстановления и многого другого, объединяясь с гостями, включая профессиональных спортсменов, ученых и экспертов», — гласит официальный релиз.

За свою карьеру Уилл Смит не раз кардинально менял свою физическую форму. Так, в 2001 году он претерпел поразительную трансформацию, готовясь сыграть культового боксера Мухаммеда Али.

Недавно коллега Смита – Марк Уолберг — тоже показал, как изменилась его фигура. За три недели он растолстел до неузнаваемости. За свои «жирные» формы актер в шутку поблагодарил знакомого шеф-повара.