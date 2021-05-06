Политологи усомнились в психологическом здоровье инициаторов «Земского съезда»

Обращение нынешних либералов к традициям российского земства свидетельствует об их неспособности предложить что-то новое. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал оппозиционную идею проведения «Земского съезда» в Великом Новгороде 22–23 мая.

Мероприятие заявлено как «Всероссийский съезд муниципальных депутатов». Его организует отбывающая условный срок за неоднократное нарушение порядка проведения митинга бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина совместно с рядом мундепов из городов России.

instagram.com / @jugaliamina

«Посмотрите календарь: XXI век на дворе!»

На сайте съезда «исторической записке о земстве» посвящен отдельный раздел. Авторы экскурса объясняют, что именно в этой части дореволюционной традиции «современное муниципальное движение» находит свою символическую опору.

«Мы предлагаем вам стать участником исторического события, которого не было в России уже 100 лет», — сказала Галямина во время фандрайзингового стрима, в рамках которого организаторы съезда собирали деньги на авиабилеты для его участников.

В этом же стриме приняла участие и делегат будущего съезда от Великого Новгорода, где запланировано его проведение, депутат Новгородской городской думы Анна Черепанова. Она представила один из подарков, которые в течение трансляции получали авторы «платных вопросов», когда, чтобы получить ответ на интересующую тему, зрителям нужно было перечислить пожертвование в пользу организаторов съезда.

Презентом стал валдайский колокольчик: Черепанова представила его как «частичку вечевого колокола Великого Новгорода, который был символом новгородской демократии и был бесцеремонным и жестоким образом уничтожен Москвой». Гостья стрима предложила из таких колокольчиков восстановить огромный вечевой колокол.

У учителя истории по образованию Алексея Мартынова тяга либералов к прошлому вызвала улыбку.

«Вот они анонсировали, что в Великом Новгороде, как в далекие времена, «в колыбели русской демократии» и так далее… Я вам как учитель истории могу сказать, что ничего нового в этих подпрыгиваниях нет», — выразил свою точку зрения собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com /

Мартынов напомнил, что земская реформа и развитие земства относятся к 60-м годам XIX века, а значит инициаторы съезда предлагают его участникам и сочувствующим вернуться даже не на 100 лет, а примерно на полтора века назад.

«Это апеллирование к земству, к представительной демократии, вывернутой наизнанку, когда каждый крестьянин должен иметь, условно, своего представителя, — это сто раз описано в различной научной литературе, в чем иллюзорность и иррациональность такого подхода, — пояснил эксперт. — Ну слушайте: XXI век на двор! Хочется им сказать: «Посмотрите календарь — мы прожили уже пятую часть века!» А они нам куда-то в XIX век предлагают вернуться. Тогда-то это выглядело не слишком убедительно, а сегодня выглядит просто смешно».

Публицист и блогер Илиас Меркури в интервью ФАН шутливо предположил намек либеральных политиков на предпочтительный способ обращения с ними, напомнив об исходе московско-новгородских войн в XV веке и подчинении республики Москве.

«Родина российской демократии была Иваном III немножко так… урегулирована… Поэтому я не знаю, с каким посылом они туда идут. Они намекают, что их пора тоже так же — по исторической традиции? Ну давайте так…» — сказал Меркури.

«Принцип бетономешалки»

Активность оппозиционных мундепов в организации различных съездов собеседники ФАН связали с неспособностью заниматься своей непосредственной деятельностью по решению проголосовавших за них горожан.

Мартынов убежден, что авторство идеи, скорее всего, принадлежит представителям иностранных государств. Очередную инициативу либеральных мундепов он окрестил «современным лубочным околополитическим творчеством зарубежных сидельцев».

«Они пытаются придумать любые телодвижения, чтобы крутить эту бетономешалку, чтобы бетон не схватывался. Принцип бетономешалки: неважно, что, но важно постоянно что-то вбрасывать, чтобы хотя бы медленно этот бетон крутился и ни в коем случае не схватывался, — рассказал Мартынов. — Если он схватится, то разбить его будет крайне тяжело или невозможно, по крайней мере людям типа Ходорковского и стоящим за ним спецслужбам Великобритании».

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, Илиас Меркури подчеркнул, что подобное начинание играет против тех, кто его выдумал.

«Это всегда бодрит перед выборами и подталкивает людей голосовать за традиционные партии. Они пытаются толкнуть куда-то вперед, к каким-то переменам, но самим своим существованием они пугают население и получают обратный эффект, — поделился мнением публицист. — Это съезд сумасшедших. Это душевнобольные люди. Кто-то из них имеет проблемы с алкоголем, кто-то — с наркотиками, кто-то — с самомнением. Они переоценивают себя и недооценивают окружающих, которые за них не голосуют».

Согласно информации, размещенной на сайте съезда, его организаторами выступают 26 муниципальных депутатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Псковской областей и ряда других регионов. Всего, по заявлению инициаторов, в мероприятии примут участие делегаты из 30 субъектов страны. Беглый анализ достижений некоторых из них демонстрирует отсутствие сколько-нибудь значимых результатов работы.

Например, один из организаторов съезда, депутат городской думы Краснодара Игорь Азаров на своей странице предлагает ознакомиться с его общественными проектами и планом изменения Краснодара к лучшему, перейдя по ссылке на несуществующую страницу. А в результатах работы за IV квартал 2020 года, кроме проведенных за три месяца 7 личных приемов граждан, 12 выполненных обращений, участия в одном круглом столе и одной лекции, он указывает 27 публикаций о своей деятельности на сайте городской думы и одну — на других интернет-ресурсах. «Другим интернет-ресурсом» оказалась французская Le Monde, где Азаров поучаствовал в материале о футбольном матче.

«Нужно звонить врачу!»

Организаторы «Земского съезда» на сайте мероприятия разместили подготовленный социологом Григорием Юдиным доклад о качестве политического представительства в современной России. Его планируют обсудить на съезде и выработать на основе документа рекомендации по улучшению ситуации с «отсутствием адекватного представительства молодых, активных и неконсервативно настроенных граждан во власти».

Авторы доклада предлагают менять ситуацию с помощью возвращения избирательного залога для регистрации кандидатов, а также создания «возможности для существования различных избирательных систем в разных регионах и на разных уровнях власти», что «позволит отразить разнообразие нашей большой страны». По мнению «реформаторов», необходимо привлекать знаменитостей к участию в политической репрезентации, проводить эксперименты с новыми моделями репрезентаций, основанными на выборе в совещательные органы по жребию, и «строить сетевые формы организации и дополнять иерархии сетями». Дополнительных уточнений ни по одному из предложений не приводится.

Политический обозреватель Армен Гаспарян в комментарии ФАН предложил анализировать подобные инициативы с привлечением не политологов, а практикующих врачей.

«Надо звонить врачам-психиатрам, чтобы они ставили диагноз всей этой публике. То, что вы перечислили, называется одним словом — шизофрения. Это к доктору — я здесь бессилен, — заявил Гаспарян. — Разбирать этот поток сознания — безнадежная история, потому что с какой бы стороны вы ни подходили к разбору этой смысловой конструкции, у вас все время будет получаться днище, только и всего».

instagram.com / @asgasparyan

Илиас Меркури предположил, что авторы доклада вдохновились книгой «Против выборов», переведенной на русский язык в 2018 году. Ее автор Давид Ван Рейбрук выступает за введение выборов по жребию. Но по словам Меркури, скорее всего, «реформаторы» неверно поняли эту идею.

«Даже по жеребьевке их не изберут. Они не дочитали книжку: там не все подряд могут участвовать. Ты не можешь быть наркоманом. Алкоголикам тоже нельзя. Поэтому фамилии таких людей указаны не будут. Если брать более древний вариант выборов по жребию, то там избирались лишь те, кто платил налоги, так что многие из нынешних никак сюда не попадают», — резюмировал Меркури.

«Всероссийский съезд депутатов» анонсирован на 22–23 мая. По итогам фандрайзингового стрима организаторы сообщили о собранных 483 тыс. рублей на его проведение — по их словам, деньги нужны на билеты до Великого Новгорода.