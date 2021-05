Джеймсвилл, 5 мая. Сотрудники полиции Джеймсвилла застрелили 17-летнего Джадсона Албама, приняв его пневматический пистолет за настоящий. Подросток страдал от аутизма и ряда сопутствующих психических заболеваний. Российский правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) считают эту ситуацию полицейским произволом и заявили в своем Telegram-канале о готовности помочь семье жертвы.

Джадсон Албам был представителем меньшинств — из мусульманской семьи в США. В младшей школе Джеймсвилля у него был выявлен синдром Аспергера — глубокое нарушение психического развития, которое ведет к серьезным проблемам в общении и стереотипным, повторяющимся интересам и занятиям.

The deceased 17-year-old male has been identified as Judson Albahm. #Dewitt #FatalOIS pic.twitter.com/srlPlaxFoI

Кроме того, Джадсон страдал от вызывающего оппозиционного расстройства — оно чаще бывает у детей до 10 лет, которые намеренно подолгу изводят взрослых враждебным и провокационным поведением. У убитого полицией подростка оно сохранялось в 17 лет.

Такие дети обидчивы и крикливы, но не агрессивны по отношению к сверстникам и взрослым. Однако Джадсон Албам был убит 4 марта, когда поднял на офицеров полиции пневматический пистолет, похожий на настоящий Glock.

Во время очередного психологического кризиса мать отвезла Джадсона в местный центр психологический помощи Сент-Джозефа. Через некоторое время он сбежал. Полиции сотрудники центра сообщили, что при себе у него был предмет, похожий на пистолет.

Мать убитого подростка утверждает, что он всегда вел себя странно, «заставлял всех ходить на цыпочках» и неоднократно попадал в истории — поэтому в полиции Джеймсвилля прекрасно знали, кто такой Джадсон Албам и понимали, что молодой человек нуждается в особом подходе.

Обнаружив, полицейские начали преследовать его по Апулия-роуд в городе Девитт. Албам сильно испугался и начал убегать. Когда полицейские погнались за ним, подросток поднял на них пистолет и в него выстрелили девять раз.

Действия полиции вызвали волну возмущения в Джеймсвилле и всем штате Нью-Йорк. Семья Джадсона и сочувствующе провели несколько акций против полицейского насилия. Протесты прошли в соседнем крупном городе Сиракьюс.

Members of Rebirth SYR are protesting outside the Onondaga County Sheriff’s Office following the police shooting of Judson Albahm @CNYCentral pic.twitter.com/9vuslBpv8v

Американцы настаивают: тот факт, что полиция не способна справиться с «трудным подростком», не убив его при этом, говорит о низком профессионализме офицеров. Полицейские знали об особенностях психики Джадсона Албама, и не стали о них задумываться, привычно уничтожив вооруженную цель. При этом ни на ком из правоохранителей не было нательной камеры, которая позволила бы проверить правомерность их действий. В свете убийства Албама темой протестов в Сиракьюс стала полицейская реформа в США.

#NEW: Activists Amalia Skandalis, friend of Judson Albahm mother says she will be pursuing new state legislation.



Judson’s Law: preventingArmed officers with lethal force from touching children and touching children with special needs. #LocalSYR @NewsChannel9 pic.twitter.com/7p814BbjTI