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Полицейские в Нью-Йорке застрелили подростка, вооруженного пневматическим пистолетом

  /   Обновлено: 05 мая 2021 19:05
Весь мир
Полицейские в Нью-Йорке застрелили подростка, вооруженного пневматическим пистолетом
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Джеймсвилл, 5 мая. Сотрудники полиции Джеймсвилла застрелили 17-летнего Джадсона Албама, приняв его пневматический пистолет за настоящий. Подросток страдал от аутизма и ряда сопутствующих психических заболеваний. Российский правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) считают эту ситуацию полицейским произволом и заявили в своем Telegram-канале о готовности помочь семье жертвы.

Трудный подросток

Джадсон Албам был представителем меньшинств — из мусульманской семьи в США. В младшей школе Джеймсвилля у него был выявлен синдром Аспергера — глубокое нарушение психического развития, которое ведет к серьезным проблемам в общении и стереотипным, повторяющимся интересам и занятиям.

Кроме того, Джадсон страдал от вызывающего оппозиционного расстройства — оно чаще бывает у детей до 10 лет, которые намеренно подолгу изводят взрослых враждебным и провокационным поведением. У убитого полицией подростка оно сохранялось в 17 лет.

Такие дети обидчивы и крикливы, но не агрессивны по отношению к сверстникам и взрослым. Однако Джадсон Албам был убит 4 марта, когда поднял на офицеров полиции пневматический пистолет, похожий на настоящий Glock.

Убит полицией

Во время очередного психологического кризиса мать отвезла Джадсона в местный центр психологический помощи Сент-Джозефа. Через некоторое время он сбежал. Полиции сотрудники центра сообщили, что при себе у него был предмет, похожий на пистолет.

Мать убитого подростка утверждает, что он всегда вел себя странно, «заставлял всех ходить на цыпочках» и неоднократно попадал в истории — поэтому в полиции Джеймсвилля прекрасно знали, кто такой Джадсон Албам и понимали, что молодой человек нуждается в особом подходе.

Обнаружив, полицейские начали преследовать его по Апулия-роуд в городе Девитт. Албам сильно испугался и начал убегать. Когда полицейские погнались за ним, подросток поднял на них пистолет и в него выстрелили девять раз.

Действия полиции вызвали волну возмущения в Джеймсвилле и всем штате Нью-Йорк. Семья Джадсона и сочувствующе провели несколько акций против полицейского насилия. Протесты прошли в соседнем крупном городе Сиракьюс.

Американцы настаивают: тот факт, что полиция не способна справиться с «трудным подростком», не убив его при этом, говорит о низком профессионализме офицеров. Полицейские знали об особенностях психики Джадсона Албама, и не стали о них задумываться, привычно уничтожив вооруженную цель. При этом ни на ком из правоохранителей не было нательной камеры, которая позволила бы проверить правомерность их действий. В свете убийства Албама темой протестов в Сиракьюс стала полицейская реформа в США.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) считает случившееся очевидным случаем полицейского насилия. Инициативная группа Фонда обратилась за разъяснениями по данному случаю к президенту, госсекретарю и генпрокурору США. Фонд, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, готов предоставить семье убитого полицией Джадсона Албама необходимую информационную или правовую помощь.

полицейское насилие в США фонд борьбы с репрессиями Джадсон Албам
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