Год назад, в начале мая 2020 года группа диверсантов предприняла попытку совершить государственный переворот в Венесуэле. Десант, состоящий из американских наемников и врагов правительства, высадился возле Каракаса, чтобы похитить либо убить президента Николаса Мадуро.

Это вторжение провалилось, но оставило немало вопросов.

Военный историк Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о сложной истории планирования и осуществления этой операции.

Плайя-Хирон, версия «лайт»?

Аналогия напрашивается. В апреле 1961 года на Плайя-Хирон была проведена высадка «бригады 2506», набранной из кубинских контрреволюционеров. Несмотря на наличие тяжелой техники, поддержку с моря и воздуха, вторжение на Кубу не удалось — 114 наемников были убиты, а свыше 1200 попали в плен.

Американская комиссия, которую возглавил генерал Максвелл Тэйлор, составила отчет о причинах провала операции. В целом поражение было признано следствием ограниченных масштабов десанта, — необходимо было отрицать прямое участие США.

Насколько же в Вашингтоне запомнили эти уроки и сделали выводы?

Точкой приложения основных усилий США в Латинской Америке стала Венесуэла, где Вашингтон пытается сменить власть. Лидер местной оппозиции, Хуан Гуайдо, был даже признан Штатами, их союзниками и сателлитами временным президентом страны.

Федеральное агентство новостей /

Год назад, 3 мая 2020 года, произошла спецоперация в Венесуэле. От кубинской она отличалась меньшими масштабами. Диверсанты должны были высадиться недалеко от Каракаса, а затем убить либо похитить президента Николаса Мадуро. Боливарианский спецназ Венесуэлы (FAES) перехватил несколько моторных лодок с вооруженными бойцами. В ходе боестолкновений восемь диверсантов были убиты, 17 захвачены в плен — двое из них оказались гражданами США.

Впоследствии общее количество арестованных по обвинению в госперевороте росло и достигло цифры 85 человек, из которых 54 признали свою вину. В розыске находится еще 63 человека.

1) #BALANCE A 1 AÑO DE LA OPERACIÓN GEDEÓN el @MinpublicoVE comunica las acciones #judiciales emprendidas por el Estado Venezolano para sancionar el #TERRORISMO y los intentos de #Ocupación mercenaria: Hemos solicitado 114 órdenes de aprehensión y 33 órdenes de allanamiento. pic.twitter.com/28dHnAZuUo — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 3, 2021

Колумбия и США отвергли обвинения властей Венесуэлы в организации этого покушения. А оппозиция даже обвинила Николаса Мадуро в том, что он сфабриковал весь этот эпизод, чтобы отвлечь внимание от кризиса в стране.

Федеральное агентство новостей /

Ответственность за операцию взяли руководитель американской ЧВК Silvercorp Джордан Гудро и отставной капитан венесуэльской армии Хавьер Ньето.

Гудро опубликовал обращение, где заявил, что вскоре собирается «присоединиться к повстанцам», и призвал венесуэльцев примкнуть к ним.

Федеральное агентство новостей /

Вскоре Гудро дал интервью, где он представил контракт с компанией Silvercorp USA, подписанный Хуаном Гуайдо в октябре 2019 года. Предметом договора были «общие услуги», а сумма составила почти 213 миллионов долларов. Джордан Гудро заявил, что он не получил денег от команды Гуайдо, поэтому «пожертвования» собирали у венесуэльских мигрантов. Бывший «зеленый берет» назвал это «краудфандингом освобождения страны».

На вопрос о том, почему его бойцы высаживались на одном из самых укрепленных участков побережья Венесуэлы, примерно в 20 милях от Каракаса, он привел пример Александра Великого, который «нанес глубокий удар врагу, в самое сердце» в битве при Гавгамелах. Джордан Гудро на этот раз играл в Александра Македонского дистанционно, из Флориды.

Подготовка переворота

История высадки в Ла-Гуайра напоминает какой-то шпионский сериал, снятый в Голливуде по сценарию братьев Коэнов. Идея переворота витала в воздухе — и его проекты одновременно разрабатывали различные люди. Главными «моторами» были Джордано Гудро и беглый венесуэльский генерал Кливер Алькала Кордонес.

Джордано Гудро обратил внимание на Венесуэлу в феврале 2019 года, когда он занимался охраной концерта в поддержку Хуана Гуайдо на колумбийско-венесуэльской границе. Это мероприятие было организовано британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Американский морпех вскоре загорелся идеей смены власти в Каракасе.

Создатель ЧВК собирался использовать интерес администрации президента США к свержению Мадуро. Гудро был представлен Кейту Шиллеру, телохранителю Дональда Трампа. В марте 2019 года Шиллер посетил мероприятие для потенциальных доноров в Университетском клубе в Вашингтоне вместе с активистом Лестером Толедо, который был в то время координатором Хуана Гуайдо по доставке гуманитарной помощи.

Толедо и познакомил Гудро с генералом Алькалой во время визита руководителя ЧВК Silvercorp в столицу Колумбии Боготу. Ранее Кливер Алькала был другом и соратником венесуэльского лидера Уго Чавеса, но затем поссорился с властями и перебрался в Колумбию, где превратился в ярого оппонента Мадуро.

30 апреля 2019 года в Венесуэле произошла попытка путча. Но армия сохранила верность — и это выступление было подавлено. Через несколько недель оппозиционеры собрались в Боготе, где начали подготовку свержения Николаса Мадуро.

Двое военных — Гудро и Алькала — нашли общий язык. Они обсудили вооружение и снаряжение, необходимое для добровольческой армии из трехсот человек. Создатель Silvercorp оценил бюджет «молниеносной» операции в 1,5 миллиона долларов. Бывший «зеленый берет» рассказывал, что у него есть контакты на высоком уровне в администрации Трампа, которые могут помочь, но не сообщал подробностей.

В августе 2019 года оппозиция создала Стратегический комитет, где важную роль играл венесуэльский политтехнолог Хуан Хосе Рендон, представлявший интересы Хуана Гуайдо. Задача комитета заключалась в изучении сценариев смены власти в Каракасе.

Потенциальные партнеры, с которыми комитет вел переговоры, запросили за свои услуги $500 миллионов. Но в сентябре появился Гудро, который представил более скромный план, основанный на самофинансировании. Предполагалось собрать 50 миллионов частных денег и пожертвований. Гудро получал лишь аванс в полтора миллиона долларов, а основная сумма контракта — $212,9 миллиона долларов — должна была быть выплачена после завершения миссии, когда Гуайдо придет к власти в Венесуэле. Предполагалось, что на это пойдут деньги от экспорта нефти.

По словам Рендона, Гудро утверждал, что у него есть «800 человек, которые способны похитить и вывезти Николаса Мадуро из страны». К октябрю 2019 года план был доведен до стадии подписания соглашения: «Операция по поимке-задержанию-устранению Николаса Мадуро».

Федеральное агентство новостей /

Но в дальнейшем Рендон перестал верить обещаниям Гудро, который требовал немедленно дать ему 1,5 миллиона долларов аванса. Наемник так и не представил никаких свидетельств, что эти «800 бойцов» существуют. Тогда Рендон перевел Гудро 50 тысяч долларов «на расходы», чтобы потянуть время.

«Вашингтон полностью осведомлен о вашем прямом участии в проекте, и я не хочу, чтобы они потеряли веру», — сообщил Гудро в текстовом сообщении Рендону 10 октября.

В начале ноября 2019 года в кондоминиуме Рендона в Майами произошла встреча оппозиционеров. В ходе бурной дискуссии операцию сочли «мертвой».

Альянс Гудро и Алькалы

После того, как представители Гуайдо перестали общаться с Гудро, проект перешел в руки главы ЧВК и генерала Кливера Алькалы. Другие оппозиционеры генералу не доверяли. Но Гудро нужен был человек, имеющий влияние среди венесуэльских военных, а также знающий местность.

Гудро совершал регулярные перелеты между Боготой и Флоридой. Бывший «зеленый берет» убеждал добровольцев, тренировавшихся в лагерях на севере Колумбии, что «деморализованные» военные Николаса Мадуро не окажут серьезного сопротивления.

Федеральное агентство новостей /

Дрю Уайт, бывший деловой партнер Silvercorp, рассказал, что он порвал со своим товарищем осенью 2019 года, после того как Гудро попросил помочь собрать деньги для смены режима в Венесуэле.

У кого заговорщики получили средства и в каком объеме, точно неизвестно. Есть сведения, что их собирали под обещания преференций при заключении контрактов с правительством Венесуэлы после прихода к власти Хуана Гуйадо.

Associated Press не нашло доказательств того, что американские власти спонсировали действия Джордана Гудро. Но колумбийские власти, как и видные оппозиционеры, были в курсе происходящего. И поделились своими выводами с американскими чиновниками.

Федеральное агентство новостей /

Кливер Алькала описывал всем Гудро как «бывшего агента ЦРУ», но колумбийцы не получили от этого ведомства официальных подтверждений — и сочли его самозванцем. Власти в Боготе попросили генерала прекратить всем рассказывать о готовящемся вторжении.

Алькала их раздражал. И это, видимо, привело к тому, что в марте 2020 года колумбийская полиция захватила грузовик с военным грузом общей стоимостью порядка 150 тысяч долларов. Оружие и снаряжение предназначались для боевиков, готовивших переворот в Каракасе. Следы груза вели к компании High-End Defense Solutions, которая базируется в Майами и принадлежит семье венесуэльских иммигрантов.

Еще в 2011 году США обвинили венесуэльского генерала Алькалу в наркоторговле, а в конце марта 2020 года Министерство юстиции США и Управление по борьбе с наркотиками оценили его голову в 10 миллионов долларов. Вскоре Алькала Кордонес сдался — и был депортирован в Штаты. После ареста генерала большинство набранных им боевиков покинули тренировочные лагеря.

Федеральное агентство новостей /

Через несколько дней, 30 марта 2020 года, патрульный корабль Венесуэлы недалеко от острова Ла-Тортуга пытался остановить пассажирское судно RCGS Resolute под португальским флагом. Круизный лайнер был рассчитан на арктические экспедиции и имел усиленный корпус, поэтому в результате столкновения венесуэльский военный корабль затонул. Инцидент свидетельствует, что ВМС Венесуэлы тогда всерьез ожидали морского вторжения — но не знали деталей операции.

1 мая журналист Associated Press Джошуа Гудман в своем материале рассказал, что в Колумбии 300 бойцов Алькала Кордонеса проходили подготовку для вторжения в Венесуэлу. Раскрыл он и роль Джордана Гудро. Среди причин провала заговора были названы вражда между оппозиционными политиками, а также то, что власти Венесуэлы были в курсе происходящего. По мнению журналиста, после ареста Кордонеса подготовка восстания была прекращена.

Открытые вопросы

И вот когда, казалось бы, все сорвалось, и последовала высадка десанта.

Вся ее странность первоначально наводила на мысль, что это — отвлекающая операция, за которой последует масштабная, настоящая. Но ее так и не дождались.

Высказывалось также мнение, что кто-то в руководстве Венесуэлы в обмен на прощение в будущем пообещал сдать Николаса Мадуро. Но в итоге диверсантов просто заманили в ловушку — и вместо упакованного в наручники президента их встретил спецназ. Провал операции ударил и по Дональду Трампу. Но последовавшие волнения Black Lives Matter в США затмили этот скандал.

Вскоре в истории появился новый герой. Точнее, героиня. Ей стала модель из Венесуэлы Якси Мирабаль. 6 сентября 2020 года она была арестована в Барранкилье по подозрению в причастности к попытке госпереворота в Венесуэле. В настоящее время женщина находится в колумбийской тюрьме.

Федеральное агентство новостей /

Формально ее обвиняют в том, что курировала поставки оружия для отрядов Кордонеса Алькала, вербовку венесуэльских дезертиров и решала прочие организационные вопросы.

Но власти Колумбии подозревают ее в том, что именно она и была тем «двойным агентом», который передавал в Каракас информацию о заговорщиках.

В интервью Якси Мирабаль заявила, что национальное разведывательное управление Колумбии было осведомлено о планах по свержению Николаса Мадуро, а Кливер Алькала встречался с начальником разведки вице-адмиралом Родольфо Амайей. Да, и это логично. Вряд ли власти Колумбии считали, что лагеря, где тренируются венесуэльские боевики, созданы для каких-то иных целей.

Так зачем же в мае 2020 года провели столь высадку столь небольшими силами? Если отмашку на операцию дал именно Джордан Гудро — на что он рассчитывал?

Контракт на 213 миллионов долларов свидетельствует, что в нем жил не только пламенный революционер, но и расчетливый бизнесмен.

За несколько дней до вторжения в Венесуэлу адвокаты Гудро направили Рендону письмо с требованием выплатить остальные миллион и 450 тысяч долларов аванса — что политтехнолог воспринял как шантаж. Оппозиция опасалась, что Гудро может предать гласности обсуждение планов госпереворота. Это вскоре действительно и произошло.

При этом Рендон настаивает на том, что документ, подготовленный Гудро, никогда не был подписан Хуаном Гуайдо. Он выгораживает своего босса из опасений, что власти Венесуэлы его могут арестовать.

Федеральное агентство новостей /

Если бы Гудро вовремя получил деньги от оппозиции, он смог бы снарядить несколько сот боевиков и попытать счастья. А так бывший «зеленый берет» оказался перед дилеммой — забыть об амбициозных планах смены власти в Каракасе либо «громко хлопнуть дверью», обвинив в провале Хуана Гуайдо.

Гудро выбрал второй вариант. И заодно глава Silvercorp так публично отчитался перед инвесторами за потраченные средства.