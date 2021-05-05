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Врач-диетолог доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей

Общество
Врач-диетолог доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей
Федеральное агентство новостей  /  Александр Гришин

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с ФАН поддержала предложение детского омбудсмена в Республике Татарстан запретить продажу энергетиков несовершеннолетним в России и рассказала, чем может грозить употребление этого напитка как детям, так и взрослым.

По словам диетолога, сейчас действительно многие страдают от нехватки энергии. И первое, что приходит в голову для решения этой проблемы, — употребление энергетических напитков. Врачи сходятся во мнении, что это однозначно вредный продукт.

«Во-первых, это кофеиносодержащие напитки, в которых присутствует большое количество химии, — подчеркнула собеседница агентства. — Ингредиенты, которые входят в стандартный состав такого напитка, негативно воздействуют на печень, поджелудочную железу, нервную и сердечно-сосудистую системы. У него огромное количество негативных последствий».

Эксперт отметила, что энергетические напитки при любом количестве будут негативно сказываться на самочувствии. Помимо обострения хронических заболеваний, любителям энергетиков грозит еще и преждевременное старение. Дюваль поддержала идею ввести федеральное ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним.

«До 21 года в организме происходит стабилизация нервной системы, — сообщила врач. — В подростковом и детском возрасте нервная система очень чувствительна, и ей необходимо здоровое питание для того, чтобы в будущем избежать склонности к различным психозам и нервозам».

Диетолог добавила, что энергетики вредны не только для нервной системы — они влияют на сердечно-сосудистую систему, а также изнашивают органы пищеварения. Кроме того, за счет таких напитков организм искусственно стимулируется, а это значит, что у него забирают накопленные ресурсы для борьбы с различными заболеваниями.

«У нас всегда есть запас энергии для того, чтобы расходовать ее в случае болезней и травм, — объяснила Дюваль. — Напитки-энергетики расходуют именно этот резерв. Поэтому люди, употребляющие такие продукты — и дети, и взрослые — гораздо чаще болеют. Также им требуется на пять-десять дней больше, чтобы восстановиться».

Врач-диетолог доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей
vk.com  /  Анжелика Дюваль

Что же тогда делать при нехватке энергии? Эксперт по правильному питанию считает, что это первый сигнал того, что в организме произошел некий сбой.

«Первое, что нужно сделать — позаботиться о том, чтобы нервная система была насыщена магнием и витамином B6, — дала совет врач-диетолог. — Эти элементы содержатся в минеральных водах, они позволят укрепить нервную систему, напитать ее, почувствовать бодрость».

Также необходимо пересмотреть свой рацион и отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, большого количества сахара, так как эти продукты берут на себя очень много энергии. Врач рекомендует отдавать предпочтение овощам, зелени, фруктам и чистому белку, содержащемуся в мясе, птице и рыбе.

Напомним, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним на федеральном уровне. Свое предложение она направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет Госдумы по охране здоровья.

Общественница пояснила, что употребление таких напитков может вызвать гастрит, аритмию, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, обострение язвенной болезни, рвоту, диарею и спутанность сознания. Кроме того, врачей и родительское сообщество волнует, что энергетики размещаются в основном на полках с обычной газировкой, что создает обманчивое и опасное впечатление, будто энергетические напитки являются чем-то безобидным.

дети энергетики врач-диетолог анжелика дюваль
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