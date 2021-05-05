Публицист Юрий Кот осудил желание украинцев отпраздновать День памяти 8 мая

Санкт-Петербург, 5 мая. Публицист и телеведущий Юрий Кот раскритиковал желание граждан Украины праздновать День памяти и примирения 8 мая. Об этом он заявил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

В эфире на тему «Когда Украина празднует победу над фашизмом?» приняли участие журналист Игорь Петрашевич и автор книги «Украинцы! Мы русские!» Юрий Кот.

Спикеры обсудили результаты исследования фонда имени Илька Кучерива «Демократические инициативы», которые были обнародованы в апреле. Согласно представленным данным, 14% украинцев поддерживают празднование Дня памяти и примирения 8 мая. Кроме того, они считают, что в календаре должны выделить только эту дату. Противоположного мнения придерживаются 32% респондентов, которые выступают за празднование Дня Победы 9 мая. Почти 40% опрошенных утверждают, что будут отмечать оба дня.

Юрий Кот назвал поддерживающих празднование 8 мая узурпаторами, которые пытаются изменить дату празднования Дня Победы. Эти действия направлены на то, чтобы сломать русского человека, убежден публицист.

«Русские люди — сегодня они просто русские украинцы — празднуют 9 мая, наш день победы над мировым злом. Все, кто пытаются праздновать 8 мая, — это те украинцы, которые полностью узурпировали это понятие», — добавил Кот.

Ранее стало известно о праздничных мероприятиях к 9 Мая, которые пройдут в Севастополе.