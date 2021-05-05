Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине

Москва, 5 мая. Телеведущий Андрей Норкин регулярно рассказывает анекдоты про Владимира Путина. 10 веселых историй о президенте России – в подборке Федерального агентства новостей.

«Смотря у какого Путина»

Норкин рассказывает анекдоты в финале каждого выпуска программы «Место встречи» на НТВ. Однажды телеведущий затронул популярную у любителей конспирологии теорию о «двойниках Путина», смешно обыграв ее в анекдоте.

«Иностранный корреспондент задает вопрос Пескову: «Говорят, что у президента России Владимира Путина очень много двойников. Как вы это прокомментируете?» Песков говорит: «Ну, это смотря у какого Путина», - пошутил Норкин.

Путин и конспирация с усами

В другом анекдоте Норкин пошутил на тему работы Путина в КГБ и стереотипах о том, какой отпечаток спецслужбы накладывают на человека. Также тележурналист в очередной раз «прошелся» по пресс-секретарю российского лидера Дмитрия Пескова.

«Проводят опрос: каких политиков с усами вы знаете? «Ну, Сталин, Лукашенко, Путин». «Как? У Путина нет усов». «Есть. Просто Путин – настоящий разведчик. Он хорошо знаком с требованиями конспирации и хранит свои усы у Пескова», - рассказал Норкин.

«Купание Путина в проруби пришлось переснимать»

Ведущий не обошел стороной ежегодную традицию Путина с купанием в проруби в Крещение. В анекдоте от Норкина Песков проясняет «инцидент» во время съемки данного процесса.

«Журналисты звонят Пескову: «Дмитрий Сергеевич, поступила неподтвержденная информация о некоем техническом инциденте, связанном с посещением президентом Путиным праздника Крещение. Что вы можете сказать по этому поводу?» – начал Норкин

«Да, мы можем подтвердить, что действительно был эпизод, и купание Путина в проруби пришлось переснимать. Президент немного задумался – и сначала просто по привычке пошел по воде», - закончил анекдот ведущий.

«Поймал Путин щуку»

Один из самых известных анекдотов Норкина о президенте России связан с волшебной щукой из русских сказок. В шутке обыгрывается не только фольклор, но и подводная рыбалка Путина в Туве. В истории Норкина щука якобы попросила президента отпустить ее в обмен на исполнение желания.

«Путин говорит: «Да мне особо ничего не нужно – разве что ухи хотел поесть». «А если не для тебя?». «Ну, есть одно желание с первой прямой линии. Ты можешь сделать так, чтобы все чиновники, министры, губернаторы, бизнесмены, силовики были людьми честными, порядочными, ответственными, чтобы не воровали, чтобы о людях других думали?» «Варите уху, Владимир Владимирович», - рассказал Норкин.

«Влад, почему мы гребем?»

В годы президентства Барака Обамы в США Норкин пошутил об убедительных результатах белорусского лидера Александра Лукашенко на всех выборах. Ведущий рассказал анекдот, в котором Путин, Обама и Лукашенко, оказавшись в одной лодке, решают, кто из них будет грести. Путин и Обама отказываются, мотивируя это мощью и статусом возглавляемых ими стран.

«Лукашенко говорит: «Хорошо, я не возражаю, но, если мы лидеры демократических государств, давайте этот вопрос решать голосованием». Два часа спустя Путин с Обамой гребут, а Лукашенко сидит на носу лодки и ест семечки. Обама говорит Путину: «Влад, объясни, пожалуйста. Нас в лодке трое. Как получилось, что за этот вариант проголосовало четверо?» – рассказал Норкин.

«После Медведева опять я»

Еще один анекдот о Путине и Лукашенко Норкин рассказал на тему подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. В смешной истории президент Белоруссии по приглашению Путина и экс-президента РФ Дмитрия Медведева приезжает покататься на лыжах.

«Лукашенко приезжает в Сочи. Путин и Медведев повезли его в горы. Путин говорит: «Вот новая горнолыжная трасса, можно будет ее опробовать». Лукашенко говорит: «Спасибо, Владимир Владимирович, я, пожалуй, прокачусь». «Нет, сначала я». «Хорошо, тогда я после вас». «Нет, после меня Дмитрий Анатольевич». «Тогда я после него». «Нет, после Дмитрия Анатольевича опять я», - рассказал Норкин.

«Не знаю, у меня кортик»

Героем еще одного анекдота Норкина про Путина стал министр обороны России Сергей Шойгу. В этот раз ведущий обыграл известное высказывание Путина о сыне офицера, который выменял часы на кортик отца. Отчитывая его, военный тонко заметил, что при нападении бандитов сын сможет отреагировать, только озвучив точное время.

«Разговаривают Путин и Шойгу. Путин обращается с вопросом: «Который час?» А Шойгу отвечает? «Не знаю, у меня кортик», - заявил ведущий.

«Про Путина без цензуры»

Следующий анекдот Норкин рассказал в ответ на заявление американского журналиста Майкла Бома о цензуре в России и запрете шуток про Путина. Ведущий воспользовался ситуацией и озвучил шутку, в которой присутствуют фамилия российского президента и нецензурная лексика.

«Заходит Путин ночью на кухню. Открывает холодильник, а там холодец трясется. Путин ему говорит: «Не с**, я за сыром», - пошутил Норкин.

«Привет Леониду Ильичу»

Нередко Норкин рассказывает политические анекдоты по горячим следам, завершая ими обсуждение актуальных новостей. Вскоре после очередного разговора Путина и Байдена ведущий шутливо предположил, как мог проходить диалог президента России с пожилым американским лидером, который регулярно путается в словах и именах.

«Владимир Владимирович, вам опять этот старый маразматик звонит». «Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить – человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!» — рассказал Норкин.

«Все хуже – я русский»

Следующую историю ведущий услышал от самого Путина, когда посещал Кремль по случаю 25-летия НТВ. Журналист Владимир Кондратьев спросил президента о Германии, и Путин стал рассказывать об отношении к этой стране и времени, проведенном там. Затем он рассказал о разговоре с немецким рыбаком, которого заметил на набережной одного из городов.