Назван возможный срок открытия стран Европы для россиян

Москва, 5 мая. Еврокомиссия предоставила странам ЕС возможность ослабить ограничения по COVID-19 для ряда вакцинированных туристов.

Инициативу прокомментировал директор Центра европейской информации, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. Он напомнил, что созданные в России и Китае вакцины от коронавируса в утвержденный Еврокомиссией список не попали. Это произошло из-за того, что отечественный препарат пока не прошел сертификацию в Европе.

Учитывая время, необходимое для одобрения вакцины в ЕС, к июлю западные специалисты могут выдать необходимое заключение. Из этого следует, что привитые россияне примерно в это время смогут вновь посетить Европу, сказал Топорнин в комментарии «Радио 1».

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге снизилось на 68% за минувшую неделю. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.