Следователи проверяют аэроклуб в Ленобласти после неудачного приземления парашютиста

Санкт-Петербург, 5 мая. Студент летной школы сломал обе ноги после прыжка с парашютом во время экзамена. СК инициировал проверку.

По данным следствия, мужчина прослушал необходимый инструктаж и совершил самостоятельный прыжок из легкомоторного самолета. Однако приземление оказалось неудачным, и гражданин попал в больницу.

Правоохранители осмотрели самолет и аэродром, а также изъяли необходимую документацию в офисе аэроклуба. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В минувшее воскресенье неисправный лайнер экстренно сел в Пулкове, писал ФАН.