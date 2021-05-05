США не намерены обострять отношения с Россией

Вашингтон, 5 мая. Вашингтон не намерен обострять отношения с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга с журналистами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что американский президент Джозеф Байден может поднять вопрос о стабилизации двусторонних отношений на возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы считаем, что есть сферы, в которых мы можем продолжать работать вместе», — прокомментировала Псаки слова Блинкена.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Вашингтон посылает Москве сигналы о готовности поддерживать отношения. США не желают обострения в двусторонних связях как в плане риторики, так и в плане действий. Однако Белый дом оставляет за собой право реагировать на действия России, заключила Псаки.

Ранее Джен Псаки рассказала о возможных вопросах, которые будут обсуждаться на встрече Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Среди них была тема кризиса на Украине.