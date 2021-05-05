Поклонников умилило детское фото Алины Загитовой

Москва, 5 мая. Редкое архивное фото олимпийской чемпионки в фигурном катании Алины Загитовой появилось в Сети. Снимок опубликовали поклонники спортсменки.
Детский кадр с Загитовой выложили в одном из фан-аккаунтов фигуристки в Instagram. На снимке совсем маленькая спортсменка сидит за столом, уставленным тарелками с едой, вместе с матерью и весело смеется. Похоже, на фото фигуристке около двух лет.
Поклонники олимпийской чемпионки бурно обсуждают детский снимок Загитовой в комментариях. Фанатов спортсменки умилил архивный кадр. Многие обратили внимание на внешнее сходство фигуристки и ее матери.
«Алина похожа на маму»;
«Алина такой милашный пупс! Чудесная малышка!»;
«Только у счастливых мамы и папы могла вырасти такая чудесная девочка, как Алина»;
«Какая миленькая девчушка Алиночка!»;
«Какая лялька красивая, не могу!» — написали поклонники олимпийской чемпионки.
Алина Загитова ранее пожаловалась подписчикам на тяжелую утрату. Спортсменка рассказала о смерти любимой кошки, которая всегда ее поддерживала. По мнению фигуристки, в ее победах есть заслуга домашнего питомца.