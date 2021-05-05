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Поклонников умилило детское фото Алины Загитовой

Шоу-бизнес
Поклонников умилило детское фото Алины Загитовой
wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 мая. Редкое архивное фото олимпийской чемпионки в фигурном катании Алины Загитовой появилось в Сети. Снимок опубликовали поклонники спортсменки.

Детский кадр с Загитовой выложили в одном из фан-аккаунтов фигуристки в Instagram. На снимке совсем маленькая спортсменка сидит за столом, уставленным тарелками с едой, вместе с матерью и весело смеется. Похоже, на фото фигуристке около двух лет.

Поклонники олимпийской чемпионки бурно обсуждают детский снимок Загитовой в комментариях. Фанатов спортсменки умилил архивный кадр. Многие обратили внимание на внешнее сходство фигуристки и ее матери.

«Алина похожа на маму»;

«Алина такой милашный пупс! Чудесная малышка!»;

«Только у счастливых мамы и папы могла вырасти такая чудесная девочка, как Алина»;

«Какая миленькая девчушка Алиночка!»;

«Какая лялька красивая, не могу!» — написали поклонники олимпийской чемпионки.

Алина Загитова ранее пожаловалась подписчикам на тяжелую утрату. Спортсменка рассказала о смерти любимой кошки, которая всегда ее поддерживала. По мнению фигуристки, в ее победах есть заслуга домашнего питомца.

спорт фигуристка загитова
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