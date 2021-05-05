Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 19:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:49
Армия
Военнослужащие ЗВО поздравили более 300 ветеранов Центрального Черноземья
19:47
Экономика
Богатые экспаты получили возможность оформить паспорт ОАЭ
19:46
Политика
Немецкий депутат осудил экофашизм партии «Зеленые»
19:45
Шоу-бизнес
Звездных участников «Кто хочет стать миллионером» поставил в тупик вопрос про Таджикистан
19:41
Общество
Угрозу неонацизма в Европе обсудят в медиацентре «Патриот»
19:37
Общество
Президент РФ посмертно наградил четырех калининградских медиков за борьбу с COVID-19
19:37
Армия
Армия США проведет крупнейшие в Европе учения на территории Эстонии
19:34
Общество
HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»
19:34
Армия
Военнослужащие Печорского ОРТУ провели комплексные учения с подразделениями антитеррора
19:33
Шоу-бизнес
Модель плюс-сайз Тесс Холлидей призналась, что страдает от анорексии
19:33
Политика
В ФРГ предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2» ради партнерства с США
19:32
Общество
Зубастого малыша из «Москвариума» назвали Жориком
19:31
Политика
Евросоюз объявил о создании дипмиссии в Великобритании
19:31
Наука
Раскрыт секрет экстремального долголетия итальянцев
19:30
Армия
Военнослужащие Восточного военного округа провели в Чите репетицию парада Победы
19:29
Общество
Врач-диетолог доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей
19:28
Политика
«Вы нам НАТО, мы вам — землю»: Зеленский торгуется с Европой за Донбасс
19:23
Общество
Американец перечислил привычки русских женщин, которые раздражают иностранца
19:22
Шоу-бизнес
Подруга Риты Дакоты попала в страшное ДТП
19:21
Спорт
Александр Поветкин заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры
Все новости

Врач объяснил, от чего зависит формирование иммунитета к коронавирусу

Общество
Врач объяснил, от чего зависит формирование иммунитета к коронавирусу
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 5 мая. Иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 реализуется тысячами компонентов, рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Выработка иммунитета требует не только наличия антител, рассказал специалист. На данный момент известно, что все перенесшие коронавирус, даже в легкой форме, имеют защиту от COVID-19, передает слова специалиста «Радио 1».

«Насколько защищены, мы пока не знаем, потому что сама пандемия длится год, информации для аналитики мало. Но заболевание должно быть подтверждено антителами. Если есть антитела, то человек защищён минимум на пол года, а то и на год», — рассказал Жемчугов.

Повторно болеют коронавирусом те пациенты, которые проходят курс химиотерапии или принимают тяжелые иммуносупрессивные препараты. Их следует вакцинировать по утвержденной с лечащим врачом схеме, объяснил Жемчугов.

Российские ученые продолжают работать над усовершенствованием вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Препарат вторым по счет прошел регистрацию Министерства здравоохранения РФ.

иммунитет коронавирус антитела
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 40191 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 35451 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 32159 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 26794 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 23333 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Общество / Врач объяснил, от чего зависит формирование иммунитета к коронавирусу
Рейтинг@Mail.ru