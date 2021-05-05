Врач объяснил, от чего зависит формирование иммунитета к коронавирусу

Москва, 5 мая. Иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 реализуется тысячами компонентов, рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Выработка иммунитета требует не только наличия антител, рассказал специалист. На данный момент известно, что все перенесшие коронавирус, даже в легкой форме, имеют защиту от COVID-19, передает слова специалиста «Радио 1».

«Насколько защищены, мы пока не знаем, потому что сама пандемия длится год, информации для аналитики мало. Но заболевание должно быть подтверждено антителами. Если есть антитела, то человек защищён минимум на пол года, а то и на год», — рассказал Жемчугов.

Повторно болеют коронавирусом те пациенты, которые проходят курс химиотерапии или принимают тяжелые иммуносупрессивные препараты. Их следует вакцинировать по утвержденной с лечащим врачом схеме, объяснил Жемчугов.

Российские ученые продолжают работать над усовершенствованием вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Препарат вторым по счет прошел регистрацию Министерства здравоохранения РФ.