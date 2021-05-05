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Инспектор колонии в Мордовии перед смертью привез своего убийцу домой на личном авто

Происшествия
Инспектор колонии в Мордовии перед смертью привез своего убийцу домой на личном авто
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саранск, 5 мая. Следователи добились ареста подозреваемого в смертельном ДТП с участием младшего инспектора колонии. Как стало известно ФАН, житель Мордовии при движении задним ходом на автомобиле задавил своего товарища.

Преступление было совершено еще 2 мая, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции поселка Барашево около 02:00 ночи поступило сообщение о гибели 31-летнего местного жителя. Следователи выяснили, что предположительно в смерти инспектора виновен 24-летний молодой человек — он включил заднюю передачу на автомобиле ВАЗ «21093», поехал назад и раздавил своего знакомого, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ « Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Мордовия Наталья Афанасьева.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Погибший работал младшим инспектором в местной колонии, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Знакомый попросил его довезли домой после попойки, потому что самостоятельно не мог контролировать ситуацию. Товарищ выполнил просьбу и поплатился за это жизнью».

Погибший на своем автомобиле привез будущего убийцу к месту проживания и высадил из салона, но тот никак не хотел заходить домой. В какой-то момент его пассажир сам попытался сесть за руль припаркованной рядом с домом «девятки». Инспектор объяснил ему, что езда в пьяном виде чревата страшными последствиями, но товарищ его не послушал.

Пострадавший стал идти к своей машине. В этот момент пьяный приятель включил заднюю передачу и задавил инспектора.

По ходатайству следователей подозреваемого заключили под стражу. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

дтп уголовное дело мордовия
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