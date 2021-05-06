Почему пора освобождать Европу от «экологического идиотизма»



Немецкая экологическая организация NABU подала иск в гамбургский суд к проекту «Северный поток — 2» («СП-2»). Экологи утверждают, что прокладка газопровода наносит значительный ущерб экологии Балтийского моря. NABU уже давно борется с российским проектом, но безуспешно. «Поток» давно прошел все экспертизы и находится на завершающей стадии строительства. Почему экологи предвзято относятся к российским проектам? Грядет ли экологический фашизм? Чем все это грозит Германии? На эти и другие вопросы ответили экологи, немецкие политики и представители NABU в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Экологический идиотизм

Все претензии европейских экологов к «Северному потоку — 2» — это чистой воды политика, считает первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Российский проект прошел ряд экспертиз, в него были внесены изменения. Сейчас подключаются различные ресурсы, чтобы остановить его, и обращение NABU — лишь одна из многочисленных попыток.

«Мы понимаем, что можно просто придумывать экологические проблемы. Это сейчас особенность экологической повестки во многих странах. Разбираться с аргументацией NABU будет сложно. Их общая задача — приостановить проект, чтобы обеспечить свободу рынка для других видов газа», — объяснил эксперт.

Он отметил, что сейчас, когда климатическая повестка вышла на первый план, многие начинают ей просто манипулировать. Возобновляемые источники энергии: солнце, ветер — это хорошо. Можно всю энергетику заменить на возобновляемую, но она несравнима по стоимости и эффективности с другими методами, считает Расулмухамедов.

«Мы хотели четко сказать, что в свое время освободили Европу от фашизма, пора освобождать и от экологического идиотизма. Экономика должна развиваться. И чем меньше придуманных проблем, тем эффективнее будут решаться реальные», — уверен эколог.

ТАСС / Антон Новодережкин

По его мнению, к российским проектам всегда было предвзятое отношение, даже если они эффективнее западных. Люди, которые обвиняют Россию, находятся всегда, но мы привыкли к такому отношению и живем своей жизнью, играя роль в обеспечении экологической безопасности, сказал специалист.

Ответ NABU

Если крупные российские проекты всегда сопровождаются шумихой: санкциями, угрозами, исками в суд, то относительно американских или норвежских — тишина. Журналист ФАН поинтересовался у представителя немецкой экологической организации NABU Кима Корнелиуса Детлоффа, почему экоактивисты столь избирательны в своих атаках.

«NABU выступает против всех новых газовых инфраструктурных проектов: «Северного потока – 2», а также других трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа. Согласно исследованию DIW, заказанному нашей организацией, Европа и Германия не нуждаются в дополнительной газовой инфраструктуре, существующие хранилища и транспортные мощности могут покрыть потребности в газе», — прокомментировал Детлофф.

На вопрос, почему позиция NABU по «СП-2» так удивительно точно совпадает с позицией США, поставляющих сжиженный газ в Европу, представитель немецких экологов ответил, что они не поддерживают поставки СПГ из США. А критиковать российский проект, руководствуясь сохранением морской среды и защитой климата, NABU начала намного раньше американцев, еще в 2016 году.

Последствия «зеленой» власти

Большинство немецких экологов обслуживают политику и крупные концерны, уверенно заявил депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Иначе как объяснить восстание экологических организаций против российского газа, который на 30– 40% дешевле американского?

«В первую очередь надо смотреть, кому это выгодно. Я бы сам хотел понять, чем они аргументируют закрытие российского проекта. У нас энергетическая корзина пуста на 30%. И «Северный поток — 2» не покроет дефицит энергетики. Мы хотим электромобили запустить, но выходим из энергетики», — сказал Гердт.

По мнению немецкого депутата, сейчас идет сильнейшая конкурентная борьба между странами и не время идти у кого бы то ни было на поводу. Германия в этих условиях должна наглядно показать, насколько суверенным государством она является и на что готова пойти, отстаивая свои интересы.

«Если правительство вынуждено принимать решения против своих граждан, какими обоснованиями это можно прикрыть? Есть же национальные интересы, а мы их разучились защищать», — заявил он.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

С приходом Джо Байдена давление на проект «Северный поток — 2» усилилось, поскольку это стало политически интересно, а для кого-то и выгодно, уверен Гердт, но только не для самой Германии.

«Даже если представить невозможный вариант — остановка проекта «Северный поток — 2», Германия получит миллиардные неустойки. Но причин для остановки нет: проект прошел все экспертизы», — прокомментировал политик.

Сегодня Германия является индустриальным флагманом Европы. Однако впереди выборы и, если к власти придут «зеленые», по мнению Гердта, страна окажется в предбанкротном состоянии. Экофашизм — вещь серьезная, не поздоровится никому, сказал депутат. В случае победы «зеленые» за четыре года своего правления могут нанести ощутимый урон не только международным отношениям, но и создать проблемы внутри страны, ведь каждое шестое рабочее место в Германии зависит от «неэкологичной» автомобильной индустрии.