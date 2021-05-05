Американец построил забор из компоста длиной 70 метров назло соседям

Мужчина из штата Мичиган возвел стену из компоста между своим и соседским участком. Теперь «благоухающее» навозом ограждение длиной 70 метров разделяет враждующих американцев.

Ферму построил еще дед Ламбарта 100 лет назад, позже собственность разделили. И в прошлом году возник спор по поводу проведенной между участками границы. В итоге рядом с домом возник забор из компоста. Местные чиновники на жалобу соседей ответили, что сделать с этим ничего не могут — ведь сооружение находится на территории собственника.