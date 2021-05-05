Силовики ЛНР изъяли крупную партию оружия и взрывчатки из нелегального тайника

Луганск, 5 мая. Сотрудникам министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР удалось обнаружить схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами на территории республики.

Об этом сообщили представители пресс-службы МГБ ЛНР.

Находка сделана в поселке Дубровский. Среди изъятого оружия и боеприпасов в силовом ведомстве назвали гранаты Ф-1, мины МОН-1, несколько ящиков с патронами различного калибра, автоматы и тротиловые шашки.

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