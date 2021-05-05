Рост числа рабочих мест в США отстает от прогнозов

Вашингтон, 5 мая. Частные компании США в апреле создали 742 тыс. новых рабочих мест, но аналитики ожидали рост до 800 тыс.

Показатель марта пересмотрели: вместо предыдущего результата в 565 тыс. теперь в оценке числится 517 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм», ссылаясь на американский портал DailyFx.

Среди указанного числа на долю малого бизнеса пришлось 235 тыс. вакансий, в эту категорию попадают компании, которые насчитывают в своем штате до 50 человек. Фирмы, в которых трудятся от 50 до 499 человек, создали 230 тыс. новых рабочих мест, а крупные компании пополнили свои ряды на 277 тыс. человек.

Наибольшая доля пришлась на сектор услуг: в нем появилось 636 тыс. вакансий. В сфере производства товаров рост был существенно меньше — 106 тыс. Остальные распределились между производственным сектором и частными строительными компаниями.

Тем временем в США фиксируют падение индекса деловой активности в промышленности.