Гастроэнтеролог посоветовал мыть руки перед походом в туалет

Москва, 5 мая. Гигиену рук необходимо соблюдать не только после похода в туалет, но и до его посещения. Такое заявление сделал врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

Взрослые учат детей мыть руки после туалета с самого детства. Однако лишь немногие соблюдают этот ритуал перед использованием туалетной комнаты. Собравшие на руках человека бактерии могут оказаться гораздо страшнее, чем микроорганизмы на половых органах. Немытые руки перед посещением туалета особо опасны для женщин, обратил внимание врач.

Гепатит А, брюшной тиф, дизентерия и различные кишечные вирусы могут попасть в организм человека через немытые руки. Как показывает практика, женщины относятся к гигиене рук ответственнее мужчин, сообщил Харлов в эфире «Радио 1».

Регулярное мытье рук способно защитить от ряда инфекционных и кишечных заболеваний, напомнили в Роспотребнадзоре. Соблюдение простых правил гигиены рук в разы сокращает вероятность заражения коронавирусом.