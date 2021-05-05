Президент Таджикистана подписал указы о новых кадровых перестановках

Душанбе, 5 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал несколько указов о кадровых изменениях . Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

Согласно указу Рахмона, начальник Управления образования, культуры и информации аппарата президента Таджикистана Файзали Идизода освобожден от должности. Также на пенсию вышел старший советник Аппарата по вопросам соцразвития и связям с общественностью Мухаммади Сафолзода. Председатель Нурабадского района отправлен в отставку, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы Казахстана и Таджикистана обсудят безопасность среднеазиатского региона. В частности, стороны поговорят и об экономике.