Иосиф Пригожин: Хейтеры не будут решать судьбу «Маски»

Дальнейшую судьбу шоу «Маска» будут решать его создатели, а не пользователи интернета, которые могут лишь притворяться поклонниками программы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник отреагировал на просьбы зрителей поменять в следующем сезоне состав жюри популярного телепроекта.

«Вы видели рейтинги программы? Порядка 37% аудитории посмотрело финал шоу. Это говорит о популярности. У победы много отцов. Огромное количество людей смотрит этот проект. Если говорить с точки зрения законов жанра, то в момент, когда все идет хорошо, никто ничего не меняет», — сказал муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что за таким успехом стоят продуманные действия профессионалов.

«Я думаю, создатели шоу — далеко не глупые люди. У них хватает смекалки, опыта, профессионализма, чтобы самим придерживаться того выбора, который они сделали в самом начале. Оставят они этот состав жюри или поменяют — это их правою. Как они решат, так оно и будет. Это будут решать не поклонники, которые только именуют себя таковыми, а на самом деле, скорее всего, просто хейтеры», — собеседник ФАН.

НТВ / Prt Scr / шоу «Маска»

В завершение он указал на еще одну, по его мнению, особенность популярной музыкальной передачи.

«Истинные поклонники понимают, что, если убрать из жюри чью-то «краску», оно сразу потеряет ту самую привлекательность. Люди и за ними наблюдают. Никто не мог представить себе, что будет такая гармония между Валерией и Киркоровым, между Региной Тодоренко и Тимуром Родригесом. Это еще и шоу о них», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что именно он смотрит по телевизору.