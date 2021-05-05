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Нарколог предложил продавать энергетики в России по рецепту

Общество
Нарколог предложил продавать энергетики в России по рецепту
pixabay.com  /  PD

Москва, 5 мая. Ограничения по возрасту не решат вопрос с продажей энергетических напитков несовершеннолетним в РФ, мера должна быть более строгой, считает врач-нарколог Алексей Казанцев.

Медик разделил мнение ряда экспертов о том, что введение запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним не станет решением проблемы. Существенным шагом, по его словам, может быть отпуск таких напитков по рецептурным бланкам.

«Одни ограничения по возрасту — это мало. Должен быть определенный запрет, который будет содержать информацию о составе энергетика и возможные негативные последствия от его употребления. Я бы рекомендовал отпускать его по рецептурным бланкам. Чтобы был учет», — поделился Казанцев в эфире «Радио 1».

Нарколог напомнил, что в некоторых западных странах энергетики уже продают в аптеках. Один из примеров — Норвегия, где их реализуют как БАДы и исключительно по рецепту.

Запретить продажу энергетических напитков детям на федеральном уровне предложила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что некоторые регионы уже сделали это.

нарколог энергетики аптеки
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