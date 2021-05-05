Победительница Евровидения-2018 Нетта вступилась за певицу Манижу

Москва, 5 мая. Израильская певица Нетта, выигравшая конкурс «Евровидение-2018», записала ободряющее послание для Манижи, которая в этом году будет представлять Россию на песенном смотре.

Бурные дискуссии вокруг Манижи и ее песни для Евровидения «Русская женщина» до сих пор не утихают. Даже многие звезды шоу-бизнеса считают, что Первый канал, организовавший отборочный тур, сделал большую ошибку, допустив данную артистку к конкурсу.

Так, певец Сергей Лазарев заявил, что композиция «Русская женщина» откровенно слабая для международного песенного смотра, а сама Манижа просто затеряется на фоне других исполнителей. Поддержал его мнение и музыкант Леонид Агутин.

В поддержку Манижи выступила победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта. В своем видеообращении она по достоинству оценила песню и от души пожелала участнице от России победы на конкурсе.

«Манижа! У тебя ведь крутая песня. Нам всем нравится, и ты победишь. Черт возьми — да! И мы все поддерживаем тебя», — обратилась Нетта к российской певице в своем аккаунте Instagram.

Из отечественных звезды положительно оценила трек «Русская женщина» звезда эстрады Алла Пугачева. Примадонна назвала Манижу яркой и характерной артисткой, а также пришла в восторг от текста и посыла ее композиции. В свою очередь Манижа призналась, что слова старшей коллеги стали для нее огромной мотивацией.