Политолог Оленченко рассказал о возможных темах беседы Путина и Байдена

Москва, 5 мая. Многие журналисты и политэксперты задаются вопросом о темах беседы на возможной встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с журналистами LIFE рассказал, какие вопросы могут обсудить лидеры двух держав. Эксперт считает, что российская сторона должна учесть внешнеполитический курс США и сформулировать четкую позицию.

Путину следует обсудить с Байденом ядерное вооружение, считает Оленченко. Москве необходимо донести до Вашингтона, что военная активность США мешает добиться стабильности в мире.

Оленченко отметил, что одной встречи недостаточно для обсуждения накопившихся вопросов в отношениях России и США. По мнению собеседника, подобные переговоры нужно проводить на регулярной основе.

Ранее Оленченко рассказал, чем может обернуться для Праги дипломатический скандал между Чехией и Россией.