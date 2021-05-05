Права и возможности инвалидов обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 6 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция на тему «Как в России защищают права инвалидов».

Мир отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, посвященном социальной поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы государства, власть должна заниматься решением этой проблемы на постоянной основе.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около миллиарда людей с инвалидностью (в России — 12 миллионов, почти 9% населения), больше 100 миллионов из них — дети.

Что делает государство для решения проблем инвалидов, какие законодательные инициативы поступят в парламент в ближайшем будущем, как освещаются эти инициативы, что делается для трудоустройства и реабилитации инвалидов?

Эти вопросы мы обсудим с гостями студии — директором ЧУ «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Иваном Граевским и членом общественной палаты Санкт-Петербурга, главным редактором газеты «Русский инвалид» Геннадием Дягилевым.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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