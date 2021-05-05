Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 19:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:47
Экономика
Богатые экспаты получили возможность оформить паспорт ОАЭ
19:46
Политика
Немецкий депутат осудил экофашизм партии «Зеленые»
19:45
Шоу-бизнес
Звездных участников «Кто хочет стать миллионером» поставил в тупик вопрос про Таджикистан
19:41
Общество
Угрозу неонацизма в Европе обсудят в медиацентре «Патриот»
19:37
Общество
Президент РФ посмертно наградил четырех калининградских медиков за борьбу с COVID-19
19:37
Армия
Армия США проведет крупнейшие в Европе учения на территории Эстонии
19:34
Общество
HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»
19:34
Армия
Военнослужащие Печорского ОРТУ провели комплексные учения с подразделениями антитеррора
19:33
Шоу-бизнес
Модель плюс-сайз Тесс Холлидей призналась, что страдает от анорексии
19:33
Политика
В ФРГ предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2» ради партнерства с США
19:32
Общество
Зубастого малыша из «Москвариума» назвали Жориком
19:31
Политика
Евросоюз объявил о создании дипмиссии в Великобритании
19:31
Наука
Раскрыт секрет экстремального долголетия итальянцев
19:30
Армия
Военнослужащие Восточного военного округа провели в Чите репетицию парада Победы
19:29
Общество
Врач-диетолог доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей
19:28
Политика
«Вы нам НАТО, мы вам — землю»: Зеленский торгуется с Европой за Донбасс
19:23
Общество
Американец перечислил привычки русских женщин, которые раздражают иностранца
19:22
Шоу-бизнес
Подруга Риты Дакоты попала в страшное ДТП
19:21
Спорт
Александр Поветкин заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры
19:20
Общество
Петербургский проект трамвайной линии попал в лонг-лист конкурса ООН
Все новости

Сбережения жителей России уменьшаются из-за инфляции и роста цен

Экономика
Сбережения жителей России уменьшаются из-за инфляции и роста цен
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 мая. Сокращение реальных доходов и рост темпов инфляции заставили многих граждан РФ потратить сбережения на оплату еды и необходимых услуг.

В первом квартале текущего года россияне получили доходы общим объемом 14,3 триллиона рублей. За то же время на покупку товаров и услуг было потрачено 14,904 триллиона рублей. Об этом пишет портал finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

Статистическое ведомство подсчитало, что разница составила 604,3 миллиарда рублей за три месяца. Гражданам России пришлось покрывать эту разницу из собственных сбережений.

В "Райффайзенбанке" отмечают, что часть людей не ограничиваются сбережениями, а пускают в ход банковские кредиты. Об этом рассказал аналитик банка Станислав Мурашов. Он считает, что объем потребительских расходов приближается к докризисному. По подсчетам, долговая нагрузка достигла рекордных для страны 18,7% от доходов.

Российским банкам спрогнозировали сокращение прибыли на треть в 2021 году.

инфляция росстат сбережения траты расходы накопления
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 40191 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 35451 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 32159 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 26794 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 23333 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Экономика / Сбережения жителей России уменьшаются из-за инфляции и роста цен
Рейтинг@Mail.ru