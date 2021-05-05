Сбережения жителей России уменьшаются из-за инфляции и роста цен

Москва, 5 мая. Сокращение реальных доходов и рост темпов инфляции заставили многих граждан РФ потратить сбережения на оплату еды и необходимых услуг.

В первом квартале текущего года россияне получили доходы общим объемом 14,3 триллиона рублей. За то же время на покупку товаров и услуг было потрачено 14,904 триллиона рублей. Об этом пишет портал finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

Статистическое ведомство подсчитало, что разница составила 604,3 миллиарда рублей за три месяца. Гражданам России пришлось покрывать эту разницу из собственных сбережений.

В "Райффайзенбанке" отмечают, что часть людей не ограничиваются сбережениями, а пускают в ход банковские кредиты. Об этом рассказал аналитик банка Станислав Мурашов. Он считает, что объем потребительских расходов приближается к докризисному. По подсчетам, долговая нагрузка достигла рекордных для страны 18,7% от доходов.

Российским банкам спрогнозировали сокращение прибыли на треть в 2021 году.