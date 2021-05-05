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Глава СОМБ: вбросы французских СМИ не остановят работу российских инструкторов в ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ: вбросы французских СМИ не остановят работу российских инструкторов в ЦАР
twitter.com  /  @UN_CAR

Москва, 5 мая. Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов предупредил, что встанет на защиту российских инструкторов, работающих в ЦАР. Так он отреагировал на публикацию французского издания RFI с беспочвенными обвинениями в адрес специалистов из РФ.

«В международных СМИ ведется активная работа пропагандистов, которые пытаются собрать сведения о преступлениях русских в ЦАР, но ничего не находят. Неудивительно, что мнения, которые вы даете в статье, являются анонимными», — отметил он.

Журналисты RFI опирались при написании материала на сфабрикованный отчет независимых экспертов Организации Объединенных Наций. Авторы вброса голословно обвинили российских инструкторов, но не представили ни одного доказательства приписанных им преступлений.

Иванов подчеркнул, что любые действия специалистов в Центральноафриканской Республике полностью соответствуют международному законодательству.

«Господа журналисты Radio France Internationale, парни, обучающие армию в ЦАР — это инструкторы, работающие в составе «Содружества офицеров за международную безопасность». Все происходило и происходит в строгом соответствии с международным правом», — подчеркнул он.

При этом глава СОМБ предупредил, что не станет игнорировать информационную войну, которую иностранные издания развернули против его коллег:

«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР, обученные нами бойцы FACA уже победили!»

Александр Иванов обратился к Франции и призвал ее отказаться от планов дестабилизировать ситуацию в республике. Париж и ООН уже упустили шанс поддержать ЦАР в борьбе с террористами. По его мнению, массовые фейковые обвинения в адрес России появились именно на фоне эффективности ее помощи.

«Информационная кампания ведется против нас только потому, что видны результаты нашей работы. Клеветнические заявления, которые сыплются на нас, в том числе и из ООН, не страшны, потому что мы знаем: мы делаем правое дело!» — заключил представитель инструкторов.

Ранее Иванов отмечал, что никакие обвинения иностранных журналистов не станут причиной для прекращения помощи центральноафриканцам. Он не сомневается, что СМИ и дальше продолжат распространять сфабрикованную и даже откровенно ложную информацию.

Однако гораздо важнее не то, что пишут в Европе и на Западе, а реакция жителей ЦАР, которые наблюдают происходящее собственными глазами. Население африканского государства благодарно России и требует развития сотрудничества между Москвой и Банги не только в военной области, но и в других сферах.

Специалисты из РФ прибыли в республику по приглашению официальных властей. Они обучают вооруженные силы (FACA), и именно благодаря им боеспособность армии значительно возросла. Это позволило национальным войскам разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Сейчас страна находится под контролем властей, а инструкторы помогают силовикам обеспечивать порядок на территориях, освобожденных от бандитов.

рф иванов цар
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