Депутат Госдумы назвала главные проблемы российских инвалидов

Люди с ограниченными возможностями должны учиться в школах и высших учебных заведениях наравне с остальными, поэтому необходимо создать условия для этого. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявила депутат Государственной думы от партии «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

В РФ с 2001 года действует государственная программа «Доступная среда», направленная на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что в России создаются условия для комфортной жизни инвалидов — строятся новые учреждения, отвечающие необходимым стандартам, устанавливаются пандусы, но сложности все-таки есть.

«Все новое строительство осуществляется с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Проблемы возникают тогда, когда нам приходится пристраивать пандусы к старым зданиям. Существуют проблемы и на некоторых станциях петербургского метро, решением которых мы с общественными организациями будем заниматься. Метрополитен обязан обеспечивать людей траволаторами, за это его нужно спросить. В Исаакиевском соборе, например, сделали специальный лифт, хотя там очень ограниченные возможности. Такой же лифт возвели в маленьком музее воды, — отметила она.

Федеральное агентство новостей /

Драпеко подчеркнула, что Санкт-Петербург в финансовом плане отстает от столицы.

«Существуют проблемы в старых пятиэтажках, но, я надеюсь, со временем их заменим на новые. В Москве это все уже происходит, но Санкт-Петербург, по сравнению с Москвой, город пока бедный, нам на это не хватает денег. Мы будем биться за то, чтобы в новом строительстве все отслеживалось. В аптеках и в магазинах пандусы уже устанавливаются, особенно в новых», — сказала депутат.

Кроме того, Елена Григорьевна отметила, что школьники и студенты с ограниченными возможностями должны учиться вместе с остальными детьми, для чего также необходимы лучшие условия.

БОО «Перспективы» /

«Мы настаиваем на том, чтобы люди со специальными потребностями учились вместе со всеми. Такая нужда есть, значит, мы должны обеспечить образовательные здания всем необходимым. Вузы также должны предоставлять комфортные условия для таких людей. Когда у них есть возможности, они делают, но, повторюсь, к сожалению, не во всех старых зданиях эти возможности существуют», — заключила Драпеко.

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