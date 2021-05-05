Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 19:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:47
Экономика
Богатые экспаты получили возможность оформить паспорт ОАЭ
19:46
Политика
Немецкий депутат осудил экофашизм партии «Зеленые»
19:45
Шоу-бизнес
Звездных участников «Кто хочет стать миллионером» поставил в тупик вопрос про Таджикистан
19:41
Общество
Угрозу неонацизма в Европе обсудят в медиацентре «Патриот»
19:37
Общество
Президент РФ посмертно наградил четырех калининградских медиков за борьбу с COVID-19
19:37
Армия
Армия США проведет крупнейшие в Европе учения на территории Эстонии
19:34
Общество
HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»
19:34
Армия
Военнослужащие Печорского ОРТУ провели комплексные учения с подразделениями антитеррора
19:33
Шоу-бизнес
Модель плюс-сайз Тесс Холлидей призналась, что страдает от анорексии
19:33
Политика
В ФРГ предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2» ради партнерства с США
19:32
Общество
Зубастого малыша из «Москвариума» назвали Жориком
19:31
Политика
Евросоюз объявил о создании дипмиссии в Великобритании
19:31
Наука
Раскрыт секрет экстремального долголетия итальянцев
19:30
Армия
Военнослужащие Восточного военного округа провели в Чите репетицию парада Победы
19:29
Общество
Врач-диетолог доходчиво объяснила опасность энергетиков для здоровья детей
19:28
Политика
«Вы нам НАТО, мы вам — землю»: Зеленский торгуется с Европой за Донбасс
19:23
Общество
Американец перечислил привычки русских женщин, которые раздражают иностранца
19:22
Шоу-бизнес
Подруга Риты Дакоты попала в страшное ДТП
19:21
Спорт
Александр Поветкин заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры
19:20
Общество
Петербургский проект трамвайной линии попал в лонг-лист конкурса ООН
Все новости

Правозащитники обеспокоены судьбой мигрантов в Ливии

  /   Обновлено: 05 мая 2021 18:59
Весь мир
Правозащитники обеспокоены судьбой мигрантов в Ливии
ФБА  /  Владимир Малянов, Альгис Микульскис

 

Триполи, 5 мая. Международный комитет спасения (IRC) обеспокоен безопасностью мигрантов и беженцев, возвращенных сотрудниками береговой охраны в Ливию.

С четверга, 29 апреля, четыре группы мигрантов высадили на западе Ливии. Специалисты IRC предоставили медицинскую помощь, вещи первой необходимости, включая воду, одеяла и предметы гигиены 696 выжившим, в том числе 79 женщинам и 36 детям.

Общее количество вернувшихся в Ливию в 2021 году составило примерно семь тысяч человек, сообщила организация в своем заявлении.

 «В этом году более 500 человек трагически утонули или пропали без вести во время такого путешествия. Из них более 130 человек погибли в результате одного кораблекрушения на прошлой неделе. Однако положение тех, кто вернулся на ливийскую землю, остается крайне тяжелым», — заявил представитель IRC в Ливии Томас Гарофало.

Подавляющее большинство людей, которым организация оказала помощь, были немедленно отправлены в переполненные центры содержания под стражей. Там мигранты подвергаются серьезному риску жестокого обращения, эксплуатации и насилия. Они сталкиваются с отсутствием доступа к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам.

«Эти ужасные условия лишь подталкивают особо уязвимых людей к дальнейшим рискованным путешествиям. Поскольку законных путей к безопасности почти не существует, бесконечный цикл возвращения и эксплуатации будет продолжаться, если не будут приняты срочные меры. У международного сообщества есть средства и инструменты, чтобы обратить вспять эту тенденцию и предотвратить этим летом еще больше смертей», — сообщили правозащитники. 

В связи с этим Международный комитет спасения призвал политических лидеров срочно возобновить поисково-спасательные операции и усилить координацию со всеми их участниками, чтобы предотвратить гибель людей в Средиземном море. Организация также указала на необходимость работы с ливийскими властями для обеспечения освобождения всех мигрантов и просителей убежища из центров содержания под стражей в стране.

Опасения IRC небезосновательны. В апреле один мигрант был убит и двое других получили ранения в результате стрельбы в центре заключения под стражей в Триполи. Тогда организация «Врачи без границ» (MSF) призывала к немедленному освобождению задержанных, поскольку это не первый случай, когда беженцы подвергаются смертельной опасности на ливийской земле. По данным организации, в последние месяцы поступали сообщения о стрельбе и смертельных случаях в центрах содержания. Команды MSF были свидетелями того, как охранники применяли физическую силу, нанося травмы и увечья задержанным.

мигранты ливия
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 40191 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 35451 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 32159 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 26794 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 23333 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Весь мир / Правозащитники обеспокоены судьбой мигрантов в Ливии
Рейтинг@Mail.ru