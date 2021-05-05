Правозащитники обеспокоены судьбой мигрантов в Ливии

Триполи, 5 мая. Международный комитет спасения ( IRC ) обеспокоен безопасностью мигрантов и беженцев, возвращенных сотрудниками береговой охраны в Ливию.

С четверга, 29 апреля, четыре группы мигрантов высадили на западе Ливии. Специалисты IRC предоставили медицинскую помощь, вещи первой необходимости, включая воду, одеяла и предметы гигиены 696 выжившим, в том числе 79 женщинам и 36 детям.

Общее количество вернувшихся в Ливию в 2021 году составило примерно семь тысяч человек, сообщила организация в своем заявлении.

«В этом году более 500 человек трагически утонули или пропали без вести во время такого путешествия. Из них более 130 человек погибли в результате одного кораблекрушения на прошлой неделе. Однако положение тех, кто вернулся на ливийскую землю, остается крайне тяжелым », — заявил представитель IRC в Ливии Томас Гарофало.

Подавляющее большинство людей, которым организация оказала помощь, были немедленно отправлены в переполненные центры содержания под стражей. Там мигранты подвергаются серьезному риску жестокого обращения, эксплуатации и насилия. Они сталкиваются с отсутствием доступа к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам.

«Эти ужасные условия лишь подталкивают особо уязвимых людей к дальнейшим рискованным путешествиям. Поскольку законных путей к безопасности почти не существует, бесконечный цикл возвращения и эксплуатации будет продолжаться, если не будут приняты срочные меры. У международного сообщества есть средства и инструменты, чтобы обратить вспять эту тенденцию и предотвратить этим летом еще больше смертей», — сообщили правозащитники.

В связи с этим Международный комитет спасения призвал политических лидеров срочно возобновить поисково-спасательные операции и усилить координацию со всеми их участниками, чтобы предотвратить гибель людей в Средиземном море. Организация также указала на необходимость работы с ливийскими властями для обеспечения освобождения всех мигрантов и просителей убежища из центров содержания под стражей в стране.