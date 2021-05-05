Мотоциклист выехал на «встречку» и разбился в ДТП с иномаркой на трассе под Воронежем

Воронеж, 5 мая. Мотоциклист разбился в аварии с кроссовером. Водитель автомобиля не пострадал.

Смертельная авария произошла в Новоусманском районе на 22-м километре автодороги Р-193 Воронеж —Тамбов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, 41-летний байкер из Бутурлиновки на мотоцикле Honda ST1100 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем SsangYong Kyron. За рулем был 70-летний воронежец. В результате удара смертельные травмы получил мотоциклист. Он скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Байкер погиб под колесами иномарки в Ростовской области, сообщал ФАН. Он ударился головой о бампер иномарки и получил смертельные травмы.