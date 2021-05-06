Пакистан отправил первый груз в Узбекистан через афганский транзит

Пакистан и страны расширенной Тройки обратились к ООН с просьбой отменить классификацию «Талибана»1 (запрещено в РФ) как террористической организации; президент Пакистана оценил вклад Huawei в создание «цифровой администрации»; Исламабад и Нью-Дели обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на Линии фактического контроля; первый груз отправлен из Карачи в Узбекистан по Системе международной перевозки Организации Объединенных Наций; многотысячное религиозное собрание шиитов прошло в Лахоре вопреки запрету центрального правительства — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан призвал Кабул взаимодействовать с талибами

Пакистан, Соединенные Штаты, Россия и Китай совместно призвали Кабул и других участников афганских мирных переговоров «открыто взаимодействовать» с представителями движения «Талибан» и сделать так, чтобы территория Афганистана не использовалась для угрозы безопасности какой-либо другой страны.

Делегации этих стран встретились с представителями афганского правительства и движения «Талибан» в Дохе, чтобы обсудить пути поддержки внутриафганских переговоров и оказания сторонам помощи в достижении урегулирования путем переговоров и постоянного прекращения огня.

Встреча состоялась менее чем через два месяца после того, как страны расширенной «Тройки» по Афганистану на встрече в Москве призвали воюющие афганские стороны немедленно прекратить огонь, чтобы положить конец десятилетней войне.

The US, China, Russia & #Pakistan — on Friday urged the #Kabul govt. and its negotiators to “engage openly” with their #Taliban counterparts for a peaceful settlement to end the decades-long war. https://t.co/o9WXszkEmi — Arab News Pakistan (@arabnewspk) May 2, 2021

Крупный саммит по мирному урегулированию в Афганистане должен был состояться в начале этого месяца, но был отложен, после того как «Талибан» отказался в нем участвовать. Причина отказа в том, что иностранные войска не полностью покинули Афганистан в соответствии с соглашением с Вашингтоном. В феврале прошлого года дата 1 мая 2021 г. была установлена в качестве крайнего срока для вывода американских войск из страны.

Правительства заинтересованных стран попытались создать возможность того, чтобы лидеры Талибов присоединились к афганскому правительству, обратившись к Организации Объединенных Наций с просьбой пересмотреть их определение в качестве террористов.

«Мы поддерживаем пересмотр статуса физических и юридических лиц движения «Талибан» в соответствии с санкциями ООН 1988 года», — говорилось в заявлении.

Практические меры по сокращению насилия и постоянные усилия талибов по продвижению внутриафганских переговоров «положительно повлияют на этот процесс обзора».

The extended “Troika” members “support a review of the status of designations of Taliban individuals and entities on the UN 1988 sanctions, as stated in the UNSC resolution 2513 (2020). https://t.co/VJ6CDIrm6p — The Correspondent PK (@correspondentPk) May 1, 2021

В заявлении также содержался призыв к группе боевиков «не продолжать весеннее наступление». Рост их активности был вызван недавним решением президента США Джо Байдена о том, что вывод войск США превысит крайний срок 1 мая, согласованный предыдущей администрацией США.

Около 2000 американских военнослужащих все еще остаются в Афганистане, хотя генерал Скотт Миллер, их командующий, ранее на этой неделе заявил, что начался упорядоченный вывод и передача военных баз и оборудования афганским силам.

«Мы самым решительным образом осуждаем любые нападения, преднамеренно направленные против гражданских лиц в Афганистане, и призываем все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву при любых обстоятельствах, включая те, которые связаны с защитой гражданских лиц», — говорится в совместном заявлении Пакистана, США, России и Китая.

Предполагается, что именно Пакистан организовал переговоры между США и талибами, кульминацией которых стало подписание соглашения об уходе американских войск из Афганистана в феврале прошлого года.

Эта сделка побудила талибов начать мирные переговоры в сентябре 2020 года в Дохе с афганским правительством.

Залмай Халилзад, главный американский переговорщик по мирному урегулированию, заявил законодателям в Вашингтоне, что администрация США призвала Исламабад использовать свои «значительные рычаги влияния» на талибов, чтобы уменьшить насилие и поддержать урегулирование конфликта путем переговоров.

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«Пакистан несет особую ответственность, учитывая его влияние на талибов, поэтому мы ценим то, что Пакистан сделал до сих пор», — сказал Халилзад Комитету Сената по международным отношениям.

Президент Пакистана призвал к цифровизации государственных организаций

Президент Пакистана Ариф Алви призвал к цифровизации государственных организаций для повышения эффективности работы и предоставления услуг. б этом он заявил во время беседы с делегацией Huawei, которую возглавлял вице-президент Huawei по Ближневосточному региону Ли Сянъюй.

Президент отметил, что у Пакистана есть огромные ресурсы и множество талантов, и правительство прилагает серьезные усилия, чтобы направить этот потенциал в нужное русло.

President Dr. Arif Alvi met a delegation of Huawei, led by the Vice President of Huawei Middle East Region, Mr Li Xiangyu. The M/o IT&T in collaboration with Huawei will train over 1000 Government employees to achieve the Digital Pakistan initiative. pic.twitter.com/qjRQUvK2C6 — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) May 3, 2021

Ли Сянъюй сообщил, что Huawei внесла свой вклад в экономику Пакистана, создав 10 000 рабочих мест и заплатив 120 миллионов долларов налогов, помимо того, что компания выделила 6 миллионов долларов на поддержку усилий правительства по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

Huawei подготовит более 1000 государственных служащих для реализации инициативы «Цифровой Пакистан».

Вице-президент Huawei по Ближневосточному региону Ли Сянъюй рассказал о том, что правительственные чиновники будут зарегистрированы и зачислены на учебные программы экспертов Huawei.

Пакистан и Индия обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Индия нарушила режим прекращения огня вдоль Линии фактического контроля — впервые с тех пор, как две страны договорились восстановить перемирие 25 февраля.

Индийские силы пограничной безопасности нарушили режим прекращения огня в секторе Чарва в понедельник, сказал представитель Министерства иностранных дел Захид Хафиз Чаудри.

The Foreign Office confirmed on Tuesday that India has violated the ceasefire along the Working Boundary, the first time since the two countries agreed to restore the truce on February 25.https://t.co/kZf3J8oEZW — Naya Daur Media (@nayadaurpk) May 4, 2021

Временный поверенный в делах Индии в Пакистане был вызван в Министерство иностранных дел страны для получения протеста против нарушения.

В отличие от принятой в прошлом практики, МИД Пакистана попытался преуменьшить этот инцидент, поскольку никакого официального заявления не было сделано. Вместо этого пресс-секретарь ответил на запросы СМИ.

Напряженность между Пакистаном и Индией вдоль пограничной Линии контроля значительно ослабла после того, как две страны в феврале решили соблюдать соглашение о прекращении огня 2003 года. С тех пор Линия фактического контроля остается спокойной, и до последнего не было ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

Индийские СМИ, в свою очередь, традиционно обвинили в нарушении огня Пакистан. Согласно сообщениям, пакистанские передовые посты произвели около четырех минометных залпов и 20 выстрелов из стрелкового оружия в сторону индийских сил, развернутых на пограничном посту Маджра.

«Индийские сотрудники службы безопасности соблюдали сдержанность. О жертвах и ранениях не сообщалось», — сказал представитель пограничных войск.

#Pakistan violated new Ceasefire pact: Massive shelling and firing witnessed along international border in Jammu Kashmir’s Samba district on Monday, officials said. #IndiaNarrative pic.twitter.com/514kKLImG3 — INDIA NARRATIVE (@india_narrative) May 3, 2021

По данным ряда правозащитных организаций, с 1989 года в ходе конфликта в регионе были убиты тысячи людей. Пакистано-индийская граница является самой милитаризованной зоной на планете. Текущее перемирие не решит пограничную проблему и рано или поздно будет нарушено. Маленькая локальная война на границе, не обязательно победоносная — удобный способ для правительств обеих стран отвлечь внимание от внутренних политических и социальных проблем, роста безработицы и последствий пандемии.

Первая партия грузов из Пакистана в Узбекистан по системе транзита через Афганистан

Пакистанская таможня обработала первую в истории партию грузов из прибрежного пакистанского города Карачи в столицу Узбекистана Ташкент через Афганистан по Системе международной перевозки Организации Объединенных Наций, заявил советник премьер-министра по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд. Партия медикаментов уже успешно пересекла границу Афганистана 30 апреля после завершения всех таможенных формальностей на границе.

Система международной перевозки Организации Объединенных Наций (МДП) — пока что единственная глобальная транзитная система, обеспечивающая простой, безопасный и надежный способ перемещения грузов через границы в герметичных отсеках. В рамках этой системы грузовые автомобили используют единую международную гарантию, и таможенные формальности проходят в местах отправления и назначения, а не на каждом пограничном переходе. Пакистан стал членом Конвенции МДП в 2017 году.

First TIR shipment from Pakistan leaves for Uzbekistan. This marks the beginning of a new era in Pakistan's land route trade with Central Asia which will boost regional economy, development and connectivity. pic.twitter.com/pWYGIUc9uw — Sana Jamal (@Sana_Jamal) April 30, 2021

Советник премьер-министра по торговле и инвестициям Пакистана по поводу первой отправки сказал, что «это начало новой эры, которая проложит путь для свободного передвижения грузовиков и легковых автомобилей между Пакистаном, Афганистаном и Центральноазиатскими республиками»

«Успешная работа этого пути откроет новую эпоху прямой торговли по сухопутным маршрутам, соединяющим Пакистан с государствами Центральной Азии», — добавил он, высоко оценив усилия пакистанской таможни по облегчению перевозки.

Торговый маршрут из Пакистана в Узбекистан считается первым шагом в реализации долгосрочного плана правительства Пакистана по развитию и расширению торгово-экономического партнерства с Афганистаном, Узбекистаном и всеми центральноазиатскими республиками. Это важный этап раскрытия потенциала Пакистана как регионального торгового центра.

Массовая религиозная процессия в Лахоре

Тысячи мусульман-шиитов собрались во вторник в восточном пакистанском городе Лахор на религиозную процессию. Несмотря на то, что федеральное правительство выпустило уведомление о запрете массовых собраний в память о смерти спутника пророка Мухаммеда и зятя имама Али, местные религиозные лидеры не поддержали инициативу Исламабада.

Shiite Muslim devotees take part in a procession to commemorate the death anniversary of Prophet Mohammad's companion and son-in-law Imam Ali in Lahore, Pakistan

Credit: Arif Ali/AFP/Getty Images pic.twitter.com/uFhuIea2am — Pixiedust (@PixiedustJtT) May 5, 2021

Религиозные мероприятия, организованные в Индии в последние недели, в том числе Кумбха Мела («праздник кувшина»), в котором приняли участие миллионы паломников, были признаны причиной резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Однако пакистанские шииты, которые составляют около 20% от 220-миллионного населения страны, считают коронавирус не более чем предлогом для запрета их религиозных мероприятий.

«Мы отвергаем любые ограничения, налагаемые на траурные церемонии. Ваши местные выборы проходят, ваши рынки открыты, ваши правительственные заседания продолжаются», — говорится в заявлении шиитского совета улемов Пакистана в преддверии митинга.

Мечети оставались открытыми в течение всего месяца Рамадан, и лишь немногие придерживались принципов социального дистанцирования во время огромных ночных собраний верующих. Однако частные собрания, магазины и рестораны столкнулись с жесткими ограничениями, а для обеспечения соблюдения правил была мобилизована армия.

Учитывая ситуацию, в ближайшее время Пакистан вслед за Индией столкнется с резким ростом числа заболевших и кризисом системы здравоохранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.