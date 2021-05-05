Итальянский продюсер предложил провести турнир по MMA в космосе

Рим, 5 мая. Продюсер Андреа Ерволино инициировал проведение соревнований по смешанным единоборствам (MMA) в космическом пространстве.

Первый в истории турнир по MMA может пройти в открытом космосе. С соответствующим предложением выступил основатель компании Space 11 Андреа Ерволино. Продюсер заявил, что хочет организовать турнир, участники которого пройдут отбор, а лучшие из них проведут поединки в космическом пространстве.

«Это будет не просто шоу. Это станет новым видом спорта — поединки в космосе. Мы хотим объединить фанатов MMA по всему миру. Предложить более широкую концепцию», — заявил Ерволино.

Примечательно, что основанная итальянцем компания специализируется на создании реалити-шоу в открытом космосе. К работе над уникальным спортивным проектом Ерволино уже привлек бывшего бойца MMA Джона Льюиса.

Ранее Федора Емельяненко исключили из рейтинга промоушена Bellator. Прежде именитый российский боец MMA располагался в нем на пятом месте.