Тело популярной Instagram-блогерши нашли в лесу на Урале

Екатеринбург, 5 мая. Кристина Журавлева, имевшая 57 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram, была обнаружена мертвой в лесополосе.

Труп модели и блогера Кристины Журавлевой был обнаружен в лесополосе под Екатеринбургом, сообщают местные СМИ. Стражи порядка выясняют обстоятельства смерти девушки.

Журавлева перестала выходить на связь 5 апреля, что вызвало беспокойство у подписчиков ее аккаунта в социальной сети Instagram. По словам знакомых, модель не отличалась общительностью и не имела близких друзей. Впрочем, у погибшей был муж, который рассказал о том, что девушка ушла из дома с просьбой не искать ее.

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