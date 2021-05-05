Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана

Начавшаяся в октябре 2001 года операция НАТО «Несокрушимая свобода» (главным ее актором были, конечно, Соединенные Штаты), имевшая своей целью уничтожение террористической организации «Талибан»1 (запрещена в РФ), похоже, входит в завершающую стадию.

Как это часто бывает у США, войска, не добившись официально озвученных целей, уходят, оставляя после себя совсем не добрую память — только военные базы в качестве наследия, а не школы и больницы, как когда-то оставляли выходящие из Афганистана советские войска.

Политические расклады в свое время заставили президента США Барака Обаму пообещать начать вывод американских войск из Афганистана к лету 2011 года. Однако широко анонсированный «вывод» в итоге обернулся увеличением численности американского контингента до рекордных 100 тысяч человек, сосредоточенных на нескольких десятках военных баз.

Следующий президент США Дональд Трамп, хоть и повел политику на снижение численности американского контингента в Афганистане, все же заявил, что с выводом войск торопиться не стоит, так как «образовавшийся вакуум быстро будет заполнен террористами». Однако он сумел договориться с талибами о поэтапном выводе войск к маю 2021 года.

Потом, как оказалось, эта договоренность была разорвана. И вот теперь внезапное изменение «генеральной линии»: новый глава Белого дома Джо Байден все же начал вывод войск. Завершится ли он — покажет время, а пока нет никаких оснований считать, что данное решение окончательное, твердое и будет доведено до конца.

Афганский синдром

История повторяется. Демонстрируя мировой общественности свою миролюбивую политику, руководство СССР в середине 80-х годов прошлого века заявило о начале вывода Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Обстановка к этому располагала: банды мятежников в целом утратили способность существенно влиять на внутреннюю политику в стране, и в принципе можно было пойти навстречу чаяниям той самой мировой общественности.

В 1986 году с помпой из ДРА были выведены шесть полков — три зенитно-ракетных, танковый и два сводных, специально созданных под вывод из солдат и офицеров, завершающих время своего пребывания в Афганистане.

И все бы ничего, но именно с принятием решения о выводе советских войск в Афганистане мгновенно активизировались спецслужбы США, которые искали контакты с различными местными бандами — и их находили.

Соединенные Штаты Америки начали поставлять афганским моджахедам не только стрелковое вооружение и средства минирования, но и высокотехнологичные и очень дорогие переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» (которые внесли существенный «вклад» в борьбу с советской авиацией), а члены банд стали проходить боевую подготовку на базах мятежников, как на территории самого Афганистана, так и соседнего Пакистана, где американские инструкторы чувствовали себя очень вольготно.

You're correct Taliban were created in the 90s under that name. However, they had been active since the late 70s simply known as the Mujahideen (Jihadi fighters) Who were armed & trained by the US to fight the Russians in Afganistan the same commanders then created the Taliban. pic.twitter.com/CAr5K3KGwT — MichaelNo2war (@MichaelNo2War) April 26, 2019

Разумеется, на это военное руководство СССР не могло не отреагировать должным образом: в ДРА дополнительно к имеющимся там трем мотострелковым и воздушно-десантной дивизиям, трем отдельным бригадам и трем отдельным полкам были введены две бригады специального назначения, сформированы батальоны охраны и обеспечения, что довело общую численность контингента до 100 тысяч человек. К 1988 году части и подразделения ОКСВ располагались в 179 военных городках в 32 гарнизонах.

Реагируя на постоянные попытки спецслужб США наладить поставки оружия афганским мятежникам, войска проводили операции по блокированию и разоружению целых районов, а подразделения спецназа устраивали засады на путях движения караванов с оружием, демонстрируя хорошие результаты своей работы.

Как уходят из Афганистана

К этому следует добавить, что СССР не только занимался решением боевых задач: советские строители возводили на этой многострадальной земле школы и больницы, строили электростанции и дороги. СССР активно вкладывался в гражданскую инфраструктуру азиатской страны. Агрессор так не делает. Однако внутренние проблемы самого СССР привели к тому, что в 1988 году было принято решение о полном выводе воинского контингента из Афганистана.

25 лет назад СССР вывел войска из Афганистана. pic.twitter.com/hmoiKOWsvs — Надежда Леонтьева (@lna2601) February 15, 2014

Вывод 100 тысяч человек был проведен в два этапа — по 50 тысяч военнослужащих и гражданского персонала советских воинских частей. Этот процесс занял почти год: 15 февраля 1989 года последний советский БТР пересек границу, подводя черту под десятилетней войной.

Теперь очередь за США, которые поддерживали свое присутствие в Афганистане в течение 20 лет, потратив на это триллион долларов и две с половиной тысячи солдатских жизней. В последнее время наблюдается общее ухудшение американского положения на мировой арене, вызванное ростом могущества ряда государств. Поэтому, чем в реальности было продиктовано решение о выводе своего воинского контингента из страны, откуда можно контролировать значительные территории Ближнего Востока и Средней Азии, — покажет время.

1 Организация запрещена на территории РФ.