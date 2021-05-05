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Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана

Весь мир
Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

Начавшаяся в октябре 2001 года операция НАТО «Несокрушимая свобода» (главным ее актором были, конечно, Соединенные Штаты), имевшая своей целью уничтожение террористической организации «Талибан»1 (запрещена в РФ), похоже, входит в завершающую стадию.

Как это часто бывает у США, войска, не добившись официально озвученных целей, уходят, оставляя после себя совсем не добрую память — только военные базы в качестве наследия, а не школы и больницы, как когда-то оставляли выходящие из Афганистана советские войска.

Политические расклады в свое время заставили президента США Барака Обаму пообещать начать вывод американских войск из Афганистана к лету 2011 года. Однако широко анонсированный «вывод» в итоге обернулся увеличением численности американского контингента до рекордных 100 тысяч человек, сосредоточенных на нескольких десятках военных баз.

Следующий президент США Дональд Трамп, хоть и повел политику на снижение численности американского контингента в Афганистане, все же заявил, что с выводом войск торопиться не стоит, так как «образовавшийся вакуум быстро будет заполнен террористами». Однако он сумел договориться с талибами о поэтапном выводе войск к маю 2021 года.

Потом, как оказалось, эта договоренность была разорвана. И вот теперь внезапное изменение «генеральной линии»: новый глава Белого дома Джо Байден все же начал вывод войск. Завершится ли он — покажет время, а пока нет никаких оснований считать, что данное решение окончательное, твердое и будет доведено до конца.

Афганский синдром

История повторяется. Демонстрируя мировой общественности свою миролюбивую политику, руководство СССР в середине 80-х годов прошлого века заявило о начале вывода Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Обстановка к этому располагала: банды мятежников в целом утратили способность существенно влиять на внутреннюю политику в стране, и в принципе можно было пойти навстречу чаяниям той самой мировой общественности.

В 1986 году с помпой из ДРА были выведены шесть полков — три зенитно-ракетных, танковый и два сводных, специально созданных под вывод из солдат и офицеров, завершающих время своего пребывания в Афганистане.

И все бы ничего, но именно с принятием решения о выводе советских войск в Афганистане мгновенно активизировались спецслужбы США, которые искали контакты с различными местными бандами — и их находили.

Соединенные Штаты Америки начали поставлять афганским моджахедам не только стрелковое вооружение и средства минирования, но и высокотехнологичные и очень дорогие переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» (которые внесли существенный «вклад» в борьбу с советской авиацией), а члены банд стали проходить боевую подготовку на базах мятежников, как на территории самого Афганистана, так и соседнего Пакистана, где американские инструкторы чувствовали себя очень вольготно.

Разумеется, на это военное руководство СССР не могло не отреагировать должным образом: в ДРА дополнительно к имеющимся там трем мотострелковым и воздушно-десантной дивизиям, трем отдельным бригадам и трем отдельным полкам были введены две бригады специального назначения, сформированы батальоны охраны и обеспечения, что довело общую численность контингента до 100 тысяч человек. К 1988 году части и подразделения ОКСВ располагались в 179 военных городках в 32 гарнизонах.

Реагируя на постоянные попытки спецслужб США наладить поставки оружия афганским мятежникам, войска проводили операции по блокированию и разоружению целых районов, а подразделения спецназа устраивали засады на путях движения караванов с оружием, демонстрируя хорошие результаты своей работы.

Как уходят из Афганистана

К этому следует добавить, что СССР не только занимался решением боевых задач: советские строители возводили на этой многострадальной земле школы и больницы, строили электростанции и дороги. СССР активно вкладывался в гражданскую инфраструктуру азиатской страны. Агрессор так не делает. Однако внутренние проблемы самого СССР привели к тому, что в 1988 году было принято решение о полном выводе воинского контингента из Афганистана.

Вывод 100 тысяч человек был проведен в два этапа — по 50 тысяч военнослужащих и гражданского персонала советских воинских частей. Этот процесс занял почти год: 15 февраля 1989 года последний советский БТР пересек границу, подводя черту под десятилетней войной.

Теперь очередь за США, которые поддерживали свое присутствие в Афганистане в течение 20 лет, потратив на это триллион долларов и две с половиной тысячи солдатских жизней. В последнее время наблюдается общее ухудшение американского положения на мировой арене, вызванное ростом могущества ряда государств. Поэтому, чем в реальности было продиктовано решение о выводе своего воинского контингента из страны, откуда можно контролировать значительные территории Ближнего Востока и Средней Азии, — покажет время.

1 Организация запрещена на территории РФ.

алексей суконкин
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