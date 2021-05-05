Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского

Москва, 5 мая. Режиссер Резо Гигинеишвили опубликовал редкие кадры с актером Филиппом Янковским, борющимся с онкологическим заболеванием.

Страшный диагноз сыну Олега Янковского поставили еще в 2014 году — у артиста обнаружили лимфому третьей степени. Актер прошел курс химиотерапии в России и лечение в Израиле, после чего объявил, что у него наступила ремиссия. Однако борющийся с раком Янковский практически не появляется на публичных мероприятиях и редко снимается.

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья актера, поскольку почти не видят любимого артиста. Жена Янковского, актриса Оксана Фандера крайне редко публикует его снимки в Instagram. Однако видео с 52-летним актером неожиданно появилось в Instagram Stories Гигинеишвили.

«Мой яркий талантливый друг. Артист! Счастлив, что опять вместе», — подписал кадры режиссер.

Судя по отметкам в Stories, видео было снято в офисе киностудии «Небо». Возможно, Янковский готовится к новому проекту, к которому, вероятно, приложит руку и Гигинеишвили.

Филипп Янковский и Оксана Фандера родители актера Ивана Янковского. Мать 30-летнего артиста ранее показала его совместные снимки с возлюбленной Дианой Пожарской.