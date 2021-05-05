Российскому ипотечному рынку предсказали рост ставок

Москва, 5 мая. Специалисты аналитического управления банка «Открытие» спрогнозировали ряд изменений на ипотечном рынке Российской Федерации в 2021 году.

Фактический объем жилищных займов в текущем году может оказаться на 10% ниже рекордного показателя прошлого года. В России выдадут примерно 1,4 миллиона ипотек на сумму 3,8-4 триллиона рублей, считают в «Открытии Research».

«Ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на вторичку подняться до 9-10%», — цитирует аналитиков ТАСС.

Повышение ставок может вызвать рост ежемесячного платежа и дальнейшее снижение спроса или цен на рынке, уверены эксперты. Но уже в 2022 году рынок способен активизироваться: восстановление экономики должно вызвать повышение уровня доходов населения, что в свою очередь компенсирует текущий уровень стоимости жилья.

Аналитики Сбербанка ранее выяснили, что ипотечные льготы в основном интересуют бездетных граждан России. Семьи покупают новую жилплощадь на будущее, сообщили специалисты кредитной организации.