Кабмин РФ предложит президенту выйти из Договора по открытому небу

Москва, 5 мая. Президент РФ Владимир Путин получит предложение о выходе России из Договора по открытому небу. Данное решение было принято в российском правительстве.

Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении отмечается, что Кабмин РФ намерен предложить главе государства внести на рассмотрение в Госдуму вопрос о денонсации Договора по открытому небу.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ Павел Завальный сообщал, что Россия может выйти из ДОН к лету 2021 года.