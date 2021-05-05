Госсекретарь США тайно обсудил Россию и Украину с главой МИД Франции

Лондон, 5 мая. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан тайно обсудили вопросы России и Украины на встрече глав МИД «Большой семерки».

Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан провели не официальные переговоры, а тайком пообщались в кулуарах саммита G7. В сообщении СМИ говорится, что они подтвердили поддержку США и Францией суверенитета Украины и договорились «наблюдать» за Россией.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 обсуждали Российскую Федерацию полтора часа. Во время переговоров в Лондоне Блинкен заявил, что Россию якобы необходимо «привлекать к ответственности».