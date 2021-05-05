Фанаты Королевой гневно отреагировали на ее любовное послание Тарзану

Москва, 5 мая. Певица Наташа Королева написала романтическое послание своему супругу, шоумену Сергею Глушко, в котором трогательно поздравила его с 20-ой годовщиной свадьбы.

В преддверии праздника пара отправилась в Майами, где, похоже, устроила себе второй медовый месяц. Исполнительница в своем Instagram-аккаунте опубликовала видео прогулки на яхте и написала о своих отношениях с супругом. В своем послании она отметили, что их с Тарзаном любовь за эти годы только стала крепче, вопреки всем стараниям «добрых людей».

«И подобно абрикосовому дереву растет, распускается и дает свои плоды наша абрикосовая история любви. Необычно-обычная, иногда безумно вкусная, временами с червоточиной, но наше дерево все еще пышно цветет и радует нас!» — поэтично поздравила мужа Наташа Королева.

Однако вместо поздравлений и пожеланий подписчики оставили гневные комментарии. Многие посчитали, что певица ведет себя лицемерно и специально создает образ счастливой и любящей пары. Фолловеры в очередной раз напомнили о секс-скандале с изменой Тарзана, который разгорелся в прошлом году. Они посоветовали Королевой перестать обманывать себя и наконец-то найти настоящую любовь.

«Наташа, вы достойны лучшего окружения! Как после этих измен можно быть вместе?!»; «Показуха! Всегда любовалась на их пару, но после всей грязи не могу относиться по-прежнему»; «Корни вашего дерева гнилые, к великому стыду и сожалению«, — отреагировали подписчики.

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип решил пойти по стопам своего отца и заняться танцами на пилоне. Похоже, что это призвание у него в крови, ведь недавно парень даже победил на соревнованиях.