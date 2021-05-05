Новый советник Жапарова отличился в развитии экономики Казахстана

Бишкек, 5 мая. Предприниматель Алмаз Ибрагимов был назначен на пост советника киргизского лидера на общественных началах. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Стоит отметить, что Ибрагимов ранее был удостоен орденов «Курмет» и «Отан» за весомый вклад в развитие экономики Казахстана. У предпринимателя имеется орден «Барыс» I и III степеней, а также знак «Енбек данкы» трех степеней.

Сам предприниматель родился в Иссык-Кульской области Киргизской Республики.

Как стало известно ранее, Садыр Жапаров подписал указ о назначении Улукбека Марипова на пост главы кабинета министров республики. Об этом проинформировала пресс-служба лидера государства.