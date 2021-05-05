Блогер из Турции озвучила подробности скандала с участием украинцев в Анталье

Анталья, 5 мая. Отель Bosphorus Sorgun, закрытый из-за вечеринки украинцев, увольняет персонал и не будет работать до окончания пандемии. Об этом рассказала блогер из Антальи.

Скандал с пятизвездочным отелем Bosphorus Sorgun в городе Сиде провинции Анталья произошел после пасхальной вечеринки 2 мая. В праздновании участвовали главным образом украинцы. Видео вечеринки быстро стало вирусным, так как турки в условиях жесткого локдауна были возмущены «пиром во время чумы». Власти Антальи 3 мая отозвали у отеля сертификат безопасного туризма и прекратили его работу.

Блогер Екатерина, автор YouTube-канала Turkey InSideR, утверждает, что отель может быть закрыт до окончания пандемии. Ей удалось пообщаться с одним из сотрудников Bosphorus Sorgun, который рассказал о последствиях скандала. По словам блогера, отель будет работать в ограниченном режиме до конца отпуска уже проживающих в нем туристов. Новых постояльцев здесь уже не принимают, а после выезда последнего туриста весь персонал будет сокращен.

«Сейчас руководство отеля практически полностью распускает персонал. Остаются только самые необходимые сотрудники. Мне сказали, что уже распустили охрану, сократили официантов и сотрудников ресепшена. Остались единицы. Остальные лишились работы и, по-видимому, еще нескоро вернутся на свои позиции», - рассказала блогер.

Ответственность за скандал Екатерина возлагает на администрацию отеля, допустившую проведение вечеринки в нарушение «коронавирусного» регламента. Также она раскритиковала отдыхающих, которые активно снимали и размещали видео с праздника. Считается, что скандал запустил украинский аниматор, возможно, работающий на конкурирующий отель.