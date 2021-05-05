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Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока

Общество
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
pixabay.com

Москва, 5 мая. Два приказа Минприроды РФ, касающиеся правил сбора ягод, грибов и березового сока, вступили в силу в России.

Чтобы собрать березовый сок, нужно арендовать участок леса. То же самое касается сбора грибов и ягод для продажи. Если же они заготавливаются для личных нужд, для этого не требуется оформлять аренду, но необходимо соблюдать ряд правил. Каждый регион определяет их самостоятельно.

«Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см», — следует из приказа Минприроды РФ.

Грибы можно собирать путем срезания их ножом. Еще их можно осторожно выкручивать. Строго запрещен сбор грибов с токсическим и наркотическим действием. Тем, кто нарушит такой закон, грозит уголовная ответственность, отметили в Минприроды РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям Василий Власов считает, что нововведение не должно касаться обычных граждан. Его необходимо распространять только на какие-либо компании, которых не так много.

Употребление 18 граммов грибов в день на 45% снижает риск развития онкологических заболеваний, отметили американские исследователи. Это возможно благодаря эрготионеину в их составе. Его называют витамином долголетия. К тому же грибы богаты на витамин D.

минприроды грибы березовый сок
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