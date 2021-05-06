Политолог Данилин оценил идею лимита на переизбрание канцлера Германии

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель не представляет собой единственного виновника в нынешних проблемах страны. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в ФРГ все активнее обсуждается идея о введении ограничений на число переизбраний на должность председателя правительства.

«Нужно отметить, что и Коль занимал свой пост довольно долгое время, и некоторые его предшественники по три срока проводили. Шредер, по-моему, был лишь два срока. Но там проблема заключалась в том, что его партия уступила объединению во главе с Меркель», — сообщил политолог.

Павел Данилин отметил, что поднятая тема затрагивает основы политического строя Германии.

«Вопрос неоднозначный. Меркель не просто канцлер. Это лидер, выдвинутый победившей партией или коалицией. Изменения внести, конечно, можно, но вопрос в том, как это будет соотноситься с существующей политической практикой», — пояснил собеседник ФАН.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

В завершение он подчеркнул, что попытки обвинить во всех неприятностях одного человека — не самый разумный подход.

«Последние годы у Меркель действительно много провалов. К ней много претензий и со стороны правых, и со стороны левых. Это дает некие основания, чтобы реформировать политическую систему в целом. Однако нужно понимать, что причина проблем не в ее личности, а в действиях самого государства. Проще всего винить во всем Меркель, но, помимо нее, в Германии живут миллионы людей, которые также влияют на курс страны», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин объяснил желание Германии выйти из Евросоюза.