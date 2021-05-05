Правительство ЦАР обеспечит все аэропорты необходимыми объемами топлива

Банги, 5 мая. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада провел встречу с министрами гражданской авиации Арно Джубаем Абазеном и энергетики и водных ресурсов Гонтраном Гербертом Джоно Ахаба.

Глава правительства стремится обезопасить страну от любых возможных кризисов и их последствий. Со своими коллегами он обсуждал поставки топлива.

Нгребада считает, что необходимо избежать любой недостачи, особенно в столичном аэропорту в Банги. Власти ЦАР уже заключили соглашения с различными поставщиками. Они обеспечат воздушную гавань необходимым горючим.

Недавно Фирмен Нгребада встретился с представителем Всемирного банка, Ханом Фретерсом, который прибыл в ЦАР. Они обсудили участие ВБ в решении проблем с электричеством, которые обострились на фоне масштабной аварии, оставившей без энергии столицу государства — Банги.

Сильный ветер завалил пять опор, расположенных в деревне Данзи. Компания Enerca, ответственная за этот участок, уже устраняет проблемы. Однако ремонт затягивает отсутствие у рабочих необходимого оборудования.