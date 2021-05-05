«Вы нам НАТО, мы вам — землю»: Зеленский торгуется с Европой за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите, проходящем в эти дни в Варшаве, по случаю 230-летия принятия первой польской конституции, заявил о том, что в Европе идет война. В мероприятии, на котором прозвучали эти слова, приняли участие главы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Украинский лидер выступил на этой площадке со словами:

«Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке — это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе».

Польша зовет

В целом к заявлениям об «аннексии Крыма» и о том, что на востоке и границе с народными республиками Украина «воюет с Россией», все как-то уже привыкли. Более того, со стороны многих западных стран озвучивать именно такую точку зрения в последние годы стало «хорошим тоном». Однако в данном случае заявление Зеленского преследует и некоторые практические цели. Правда, забегая вперед, стоит сказать, что есть большие сомнения в том, что цели эти Украина реализует в ближайшее время.

И начать здесь стоит с заявлений уже польского президента Анджея Дуды все на том же саммите. Глава Польши высказался в том духе, что на июньском саммите стран НАТО будет обсуждаться план по вступлению Украины в Альянс. Более того, по словам Дуды, на встрече стран — участниц НАТО будет поднят «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы».

И в этом контексте становятся понятны громкие заявления и публичные действия Украины и ее западных партнеров всех последних недель. Например, США увеличивают бюджет на военную помощь Киеву с 250 до 300 миллионов долларов в 2021 году. Но главное — то, что отдельно Штаты выделяют 4 миллиона долларов на обучение военных Украины для «дальнейшей интеграции и более тесного взаимодействия» ВСУ с армиями Альянса. Грубо говоря, солдат будут учить стандартам Североатлантического блока.

В эту же канву ложатся и масштабные военные учения, которые пройдут на Украине в мае-июне этого года. В них примут участие 15 государств — как участники Альянса, так и их союзники. Сюда же стоит отнести и недавние заявления президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон поддержит Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, разговоры о том, что Украине когда-нибудь позволят вступить в НАТО, велись задолго до последнего выступления Зеленского. Правда, в определенном ключе. Экс-глава Альянса Андерс Фог Расмуссен, еще будучи действующим руководителем НАТО, отмечал, что Украине, чтобы достичь стандартов Североатлантического блока, потребуется «очень много времени». Эксперты тогда поясняли, что речь идет не менее чем о 20 годах.

Однако Киев в своем стремлении вступить в Альянс был неудержим. Уже в 2014 году украинские парламентарии отменили внеблоковый статус страны. В 2016 году вступление в НАТО стало одной из официальных, законодательно оформленных целей Украины.

Money makes the world go round

Зачем это Украине — в общем-то, понятно. Это большие деньги, которые можно осваивать самыми разнообразными путями, как это делают те же страны Прибалтики, Польша, да и иные, не то чтобы совсем дружественные России страны Восточной Европы. А главными спонсорами всего этого «великолепия» выступают Германия, Франция и, естественно, США.

Среди широкой общественности бытует мнение, что, согласно уставу НАТО, страна, на территории которой происходят внутренние конфликты, не может вступить в Альянс. Но это мнение крайне отличается от действительности. Во-первых, такого документа, как устав НАТО, в природе не существует. Есть Североатлантический договор от 4 апреля 1949 года, из которого можно понять, что вступление новых стран в Альянс обусловлено только желанием государств — участниц НАТО. Захотели — пустили, не захотели — не пустили.

С другой стороны, есть план действий по членству в Альянсе (ПДЧ), который предполагает, что государство, желающее вступить в Североатлантический блок, должно урегулировать внутренние конфликты. ПДЧ носит в целом рекомендательный характер.

В этой истории важны два момента. Первый заключается в том, что Украину могли принять в Альянс хоть в 2014-м, сразу после Майдана. Второй — члены Альянса не хотели этого делать, потому что проблем было бы куда больше, чем пользы. Да и дополнительные финансовые расходы никто не отменял, тем более что на Западе прекрасно понимают, что с уровнем коррупции в Киеве большая часть этих денег запросто может раствориться в воздухе.

Федеральное агентство новостей /

А НАТО это надо?

Почему же сейчас со стороны ряда государств — членов Альянса наблюдается некоторая смена риторики? Насколько все это серьезно? Есть предположение, что разговоры о возможном скором вступлении Украины в НАТО со стороны ряда непосредственных соседей этой страны связаны (внезапно) с аграрным вопросом. Дело в том, что на днях Верховная рада фактически сняла земельный мораторий, что позволит в самое ближайшее время иностранным гражданам и юридическим лицам скупать украинские сельскохозяйственные земли. То есть непосредственно территорию страны. Символично в данном контексте, что разговор о возможном вступлении Украины в Альянс инициировал именно президент Польши. Просто у поляков есть понимание и исторический опыт общения с украинскими аграрными угодьями. И тут такой подарок. Грех не ответить хоть какой-то взаимностью.

Если говорить о серьезности намерений Альянса, то возникают вопросы, потому что вешать на себя дополнительные траты НАТО не то чтобы хочет. Тем более, что Украина и так максимально открыта для дислокации и базирования войск Североатлантического блока, и США в частности. Без всякого членства в НАТО. Так зачем кого-то куда-то включать, если и так все работает?

К тому же, если Украина вступит в НАТО, это означает появление баз Альянса на границе с Россией, а это, в свою очередь, выведет отношения блока и РФ на качественно новый уровень напряженности. И в Европе, и в США это прекрасно понимают. Многие доводить ситуацию до такой грани не хотят.

А вот спровоцировать Россию подобными заявлениями «западные партнеры» пытаются. Правда, получается нечто прямо противоположное задуманному. К примеру, по поводу недавних заявлений о том, что Украине неплохо бы получить собственное ядерное оружие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова просто пожалела украинцев.

«Народ разобщен на Украине. Народ ненавидит друг друга, к сожалению, на протяжении многих лет. И делает это не потому, что украинцы агрессивный народ, а потому, что их политический истеблишмент, их политики, их люди, которые дорвались до власти, разъединяют народ. Народ разобщен. Вот эти самые политики рассорили свой народ», — заявила российский дипломат.

Если же переходить от лирики и сочувствия к реальной геополитике, то да, Украина на июньском саммите НАТО может получить ПДЧ и приступить к соответствующим военным и политическим реформам. Как было сказано выше, ПДЧ — это не более чем «благие пожелания». Главный же критерий вступления в Альянс — это желание участников самого Альянса. И если инспекторы НАТО будут не удовлетворены качеством проведенных реформ, то присоединение Украины к Североатлантическому блоку может быть затянуто не то что на 20, а на все 120 лет.